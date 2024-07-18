Evinin bahçesini açık hava sinemasına çevirdi, köyün çocuklarına unutulmaz bir akşam yaşattı! İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler...

Hem torunu hem de köydeki çocuklara unutulmaz anlar yaşatan emekli havacı astsubay Sadullah Mete ve çocukları Sibel Mete Eser ile Doğan Eser bu anları görüntüledi. Konaklı Köyü muhtarı Kadir Ayyıldız da köydeki çocukları organize etti. Mısırlar patlatıldı, meşrubatlar ikram edildi, keyifli etkinlik sonrasında çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Evinin bahçesini açık hava sinemasına çevirdi köyün çocuklarına unutulmaz bir akşam yaşattı!



Düzce'ye bağlı Konaklı Köyü'nde ikamet eden Sadullah Mete, evinin bahçesini açık hava sinemasına çevirdi. Çocuklarla birlikte mısırlar patlatıldı, verilen emekler karşılık buldu.… pic.twitter.com/JrHvTNDZDX — Mynet (@mynet) July 18, 2024

KÖYDEKİ ÇOCUKLARA ÖZEL AÇIK HAVA SİNEMASI

Düzce'nin Konaklı Köyü'ndeki çocuklar için düzenlenen etkinlikte amaç yaz tatilini daha eğlenceli ve unutulmaz hale getirmekti.

Birlik ve beraberliği pekiştirmek, çocukların arkadaşlıklarını güçlendirmek ve onların yaz tatilinde hak ettikleri başarılarının karşılığını vermek için gece sinema gösterimi düzenlendi.

FİLM SEÇİLDİ, MISIRLAR PATLATILDI

Çocukların seveceği bir film seçildi, çocuklarla birlikte mısırlar patlatıldı, keyifli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğin ev sahibi Sadullah Mete, "Bu etkinliği düzenlerken, hazırlıkları da çocuklarımızla beraber yaparak onların heyecanını ve mutluluğunu paylaştık. Hepsi büyük bir heyecanla etkinliğe katıldı ve sonunda hepsi çok mutlu oldular. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. Bu tür etkinlikleri daha sık yapmaya karar verdik ve çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemenin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Köyümüzün çocuklarına yönelik bu tür etkinlikler, onların hem eğlenmelerini hem de arkadaşlıklarını pekiştirmelerini sağlıyor. Gelecekte de benzer etkinlikler düzenleyerek, köyümüzdeki çocukların yaz tatillerini daha keyifli ve anlamlı hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.