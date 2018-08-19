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Evinin balkonunda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:50 | Son Güncelleme

Evinin balkonunda ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, evinin balkonunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Söğütlü Sokak'ta oturan Yıldız Yeşilyurt'un (37), evinin balkonunda uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden komşuları, ailesine haber verdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, incelemelerin ardından, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bir markette kasiyer olarak çalışan Yeşilyurt'un, 6 gündür işe gitmediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu şüpheli ölüm

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