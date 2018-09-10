Evinin balkonunda oturan Afgan, vurularak öldürüldü (2)

'GÜRÜLTÜ YAPIYOR' DİYE ÖLDÜRMÜŞ
Sinop'ta, evinin balkonunda oturan Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini'yi (26), tabancayla vuralarak öldürüldüğü iddiasıyla aranan Enver Çelikkol (38) polis ekiplerince arazide saklanırken yakalandı. Çelikkol'un olayda kullandığı iddia edilen tabanca da evinin yakınındaki arazide bulundu. Enver Çelikkol, balkonda gürültü yapan komşusu Sayed Abdullah Hussaini'yi uyardığını ve aralarında tartışma yaşandığını bu nedenle cinayeti işlediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.
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