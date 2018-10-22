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Evinin balkonunda yakaladığı kişiyi bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:03 | Son Güncelleme

Kütahya'da evinin kapısını geç açan karısının davranışlarından şüphelenip odaları kontrol eden kişi, balkonunda fark ettiği şüpheliyi bıçakla yaraladı

Kütahya'da bir kişi, evinin balkonunda yakaladığı kişiyi bıçakla yaraladı.

Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, çalıştığı iş yerinden her zamankinden erken saat evine geldi.

Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı. Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı.

Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
balkon bıçaklama Kütahya

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