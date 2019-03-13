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Evinin balkonundan düşen öğretmen, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 21:10 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Atakum ilçesinde evinin balkonundan düşen öğretmen Feridun Keskin (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) - SAMSUN’un Atakum ilçesinde evinin balkonundan düşen öğretmen Feridun Keskin (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi, Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Öğretmen Feridun Keskin, henüz bilinmeyen nedenle oturduğu evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunup ambulansla hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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