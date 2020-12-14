HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti

Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti

14.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşinden bir süre önce ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık personeli, evinin banyosunda yaktığı mangalın dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi.Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşinden bir süre önce ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık personeli, evinin banyosunda yaktığı mangalın dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesinde idari birim personeli olarak çalışan Abdullah Bekmezci’den yakınları bir süre haber alamadı. Bekmezci’den haber alamayan kişiler durumu, polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Abdullah Bekmezci’nin yaşadığı eve giden ekipler, gelen dumanlar sebebi ile banyoya yöneldi. Ekiplerce yapılan kontrollerde Bekmezci’nin, yaktığı mangalın dumanından etkilenip zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
İki çocuk babası olduğu ve eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Abdullah Bekmezci’nin cansız bedeni polis ve savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Depremden 42 gün sonra kedisine kavuştu: Bu kadar süre o yarıkta yaşaması imkansızDepremden 42 gün sonra kedisine kavuştu: Bu kadar süre o yarıkta yaşaması imkansız
KYK ödemeleri ne zaman?KYK ödemeleri ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

Antalya'yı aşırı yağış vurdu! Vatandaşlar böyle kurtarıldı

Depremden 42 gün sonra kedisine kavuştu: Bu kadar süre o yarıkta yaşaması imkansız

Depremden 42 gün sonra kedisine kavuştu: Bu kadar süre o yarıkta yaşaması imkansız

Uşak'ta iki binada doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Uşak'ta iki binada doğal gaz patlaması

Elazığ'da salgında yeni dönem! Sağlık Müdürlüğü evlere asmaya başladı

Salgında yeni dönem! Evlere asılmaya başlandı

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İstanbul'da yoğun sis! Trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yoğun sis

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.