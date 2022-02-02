Evinin bir duvarını anı köşesine çevirmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünler

Hayat hızla ilerlerken her geçen gün geri getiremediğimiz bir anı haline gelir. Ancak zaman aktıkça yaşadıklarımız da teker teker unutulur. Bazen istemesek de sevdiklerimizden uzak kalırız. Böyle zamanlarda da geçmişe ve sevdiklerimize duyduğumuz özlem artar. Tabii güzel bir anı köşesi hazırlayarak tüm hatıraları kolayca saklamak mümkün. Hem evde hoş bir dekoratif köşe yaratmak hem hatıraları taze tutmak isterseniz siz de anı köşesi hazırlayabilirsiniz. Peki, estetik anı köşesi için ihtiyaç duyduğunuz ürünleri kolayca satın almaya ne dersiniz? O halde yazımızı incelemeye davetlisiniz!

1. Teknolojiyi yakalayanlara: Aeezo Dijital Fotoğraf Çerçevesi

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Akıllı cihazlarla fotoğraf çekiyor ve çektiğiniz fotoğrafları her zaman bastıramıyorsanız Aeezo Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni mutlaka incelemelisiniz. Anı köşenize çok yakışacak çerçeve, cep telefonu ile kontrol edilebilir. Wi-Fi ile bağlantı kurabilen ürün, sevdiklerinize fotoğraf göndermenize de olanak tanır. Hem USB bağlantısı hem SD kart girişi bulunur. Yüksek çözünürlüklü ürün, dokunmatik ekranıyla fotoğraf çekmeye de izin verir. Dilerseniz yüklenen fotoğrafları video haline de getirebilirsiniz. Çerçeveyi ister yatay ister dikey olarak duvara kolayca monte edebilirsiniz. SD kart ile çerçevenin depolama alanını 64 GB'a kadar çıkarabilirsiniz.

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2. Estetik duruşuna hayran bırakan: HanemGrup Ahşap Fotoğraf Çerçevesi

Anı köşesinde birbirinden farklı boyut ve modelde çerçeveye yer vermek önemli. Böylece duvarınızda estetik bir görünüm elde edebilirsiniz. Anı köşeniz için hem pratik hem modern bir öneriyle karşınızdayız, HanemGrup Ahşap Fotoğraf Çerçevesi. Duvarınızda çok şık duracak ahşap çerçeve, 10x15 cm ölçüsündeki fotoğrafları kolayca değiştirmenize olanak tanır. 2 kat MDF ve hasır malzeme kullanılarak üretildiği için anı köşenize doğallık katar. Natürel rengiyle hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlar. 3 adet fotoğrafı yerleştirebileceğiniz çerçeveyi halat ipiyle duvara kolayca asabilirsiniz.

3. Klasikten vazgeçemeyenlere: AGM Fotoğraf Çerçevesi

Anı köşenizde klasik çerçeve modellerine yer vermek isterseniz AGM Fotoğraf Çerçevesi'ni mutlaka değerlendirmelisiniz. Kahve tonundaki çerçeve diğer ürünlere ve ev dekorasyonunuza uyum sağlar. İkili destek aparatı bulunan çerçeveyi düzgün şekilde dikey ya da yatay olarak duvara yerleştirebilirsiniz. Kaliteli malzemesi ve cam ön kısmı sayesinde fotoğrafınızı yıpranma, rutubet ve yırtılmalara karşı korur. Üstelik çerçeveyi nemli bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Çerçeve kısmı ahşap olduğu için uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çevre dostu ürüne 20x25 cm ebadındaki fotoğraflarınızı yerleştirebilirsiniz.

4. Her anınızı yakalayın: Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi

Duvarınızı anı köşesine dönüştürmek için birçok fotoğrafa ihtiyacınız var. Dijital fotoğraf makineleri ve akıllı telefonlarla sık sık fotoğraf çeksek de nadiren baskı alırız. Siz de fotoğraflarınızı basmak için zaman ayıramıyorsanız Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi tam size göre! Çektiğiniz fotoğrafı anında çıkaran makine ile her an anı köşenize yeni bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Parlaklığı ve ışığı otomatik ayarladığı için manuel ayarlarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Böylece arka planın canlı ve net olduğu fotoğraflar elde edebilirsiniz. Selfie aynası da işinizi oldukça kolaylaştırır. Üstelik deklanşör tuşunu zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.

5. Bütünlük isteyenlere: Songmics Fotoğraf Çerçevesi

Geniş bir alana anı köşesi yapmak isterseniz Songmics Fotoğraf Çerçevesi'ni tercih edebilirsiniz. Ürün, 3D efekti ile dekorasyonunuza modern bir hava katar. Beyaz rengi sayesinde anı duvarını daha ferah gösterir. Her biri birbiriyle bağlantılı yatay ve dikey dikdörtgen şeklinde tasarlanan çerçeveye 12 adet standart boyutta fotoğraf yerleştirebilirsiniz. Fotoğrafları arkada yer alan küçük kıskaçları çevirerek kolayca değiştirmek mümkün. Üstelik ürünün duvara montesi de oldukça kolay. MDF ile üretilen çerçevelerin ön kısmı PS materyalden oluşur. Bu sayede olası düşmelerde kolayca kırılmaz. Fotoğrafların yıpranmasını engelleyen çerçeveyi uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

6. Anı köşeniz ışıl ışıl parlasın: Obev LED Işık

Anı köşeleri için ışıklandırma oldukça önemli. Doğru yapılan bir ışıklandırma ile harika alanlar oluşturabilirsiniz. Bunun için LED ışıkları tercih edebilirsiniz. Yeterli boyuttaki ışıkları çerçevelerin etrafına yerleştirerek loş ve çekici bir atmosfer yaratabilirsiniz. Eğer anı köşeniz için kaliteli bir ürün arıyorsanız canlı ışığa sahip Obev LED Işık'ı tercih edebilirsiniz. 10 metre uzunluğundaki ürünü geniş köşelerinizi aydınlatmakta kullanabilirsiniz. Ürün düşük enerji modunda çalıştığı için minimum enerji tüketimi yapar. Kalın telli üründe 100 adet LED bulunur. Akım koruma özelliği sayesinde ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

7. Farklılık isteyenlere: Verliked Fotoğraf Çerçevesi Duvar Çıkartması

Herkesten farklı bir anı köşesi oluşturmaya ne dersiniz? Verliked Fotoğraf Çerçevesi Duvar Çıkartması ile harika alanlar ortaya çıkarabilirsiniz. Çıkartma şeklinde gelen çerçeveyi kolayca duvara yapıştırabilirsiniz. Fotoğraf boşluklarına istediğiniz boyuttaki fotoğraflarınızı yerleştirebilirsiniz. Çıkartmanın çevresini de fotoğraflarınızla zenginleştirebilirsiniz. Özgürce hareket edebileceğiniz çerçeve ile kendi stilinizi ortaya koyabilirsiniz. 90x60 cm genişliğinde olduğu için hemen her alanda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. PVC ile üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Hem ev dekorasyonunuza farklı bir hava katacak hem anı köşenizi zenginleştirecek ürünü mutlaka incelemelisiniz!

8. İddialı köşeler için: Aynam Aile Ağacı Çerçeve Kolaj

Çarpıcı anı köşeleri oluşturmak isterseniz geniş bir duvarı farklı tasarımlardaki ürünlerle süsleyebilirsiniz. Aynam Aile Ağacı Çerçeve Kolaj ile hem çekici hem birçok fotoğrafın yer aldığı bir anı köşesi oluşturabilirsiniz. Parçalar halinde gelen ürünü istediğiniz genişlikte duvara yayabilirsiniz. Üründe standart fotoğraf boyutuna uygun 20 adet çerçeve yer alır. Çift taraflı bant ile duvara kolayca yapıştırılan ürünün tüm malzemeleri 3 mm kalınlığında MDF ile üretildiği için uzun yıllar kullanabilirsiniz. Dilerseniz parçaları dikkatli şekilde çıkarıp çift taraflı bandı yenileyerek başka alanlarda da kullanabilirsiniz.

9. Romantik detaylar için: Zuzzupixx Mandallı Ahşap Işıklı Resim Çerçevesi

Romantik anı köşeleri oluşturmak isterseniz Zuzzupixx Mandallı Ahşap Işıklı Resim Çerçevesi'ni tercih edebilirsiniz. Çerçevenin kendi ışıklandırma sistemi olduğu için ekstra LED almanıza gerek kalmaz. Ahşap ve jüt ip kullanılarak üretilen çerçeve hem kullanışlı hem dekoratif bir ürün. Asma ipiyle kolayca duvara asabilirsiniz. El işçiliğiyle üretilen çerçeveye fotoğraflarınızı minik mandallarla tutturarak hoş bir görünüm elde edersiniz. İstediğiniz boyuttaki fotoğrafları kullanabilirsiniz. 50x70 cm boyutunda olduğundan küçük alanlar için oldukça ideal. Üstelik çerçeve 2 adet kalem pil ve 16 adet minik mandal hediyesiyle birlikte gelir.

10. Farklı boyutlarla uyumu yakalamak isteyenlere: Songmics Parçalı Fotoğraf Çerçevesi

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Estetik bir anı köşesinde birbirinden farklı boydaki çerçevelere yer vererek uyumunu yakalayabilirsiniz. Eğer farklı boyutlarda çerçeve arayarak zaman kaybetmek istemiyorsanız Songmics Parçalı Fotoğraf Çerçevesi'ni tercih edebilirsiniz. Setin içinde 7 adet fotoğraf çerçeveci yer alır. 3 farklı boyutta olan çerçeveleri yatay ya da dikey olarak duvara asabilir, kendi zevkinize göre düzenleyebilirsiniz. Birbirine bağlantılı olmadığı için çerçeveleri istediğiniz genişlikte yerleştirebilirsiniz. Arka yüzeyde yer alan ve dönebilen kıskaçlarıyla fotoğrafları kolayca değiştirebilirsiniz. Çevre dostu MDF ve cam ön yüzeye sahip çerçeveleri uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.



