HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinin bir duvarını anı köşesine çevirmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünler

Evinin bir duvarını anı köşesine çevirmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünler

01.02.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman hızla akıyor ve yaşadığımız her an bir anıya dönüşüyor. O an kötü gibi hissetsek de ilerleyen süreçte yaşadığımız her şey anlam kazanıyor. Sevdiklerimizle geçirdiğimiz kısacık vakitlerden geriye fotoğraflar kalıyor. Siz de en değerli anları ve sevdiklerinizi sürekli hatırlamak istiyorsanız evinizin bir duvarını kolayca anı köşesine çevirebilirsiniz. En güzel anı köşesi için ihtiyaç duyduğunuz ürünler ise hazırladığımız listede sizi bekliyor!

Evinin bir duvarını anı köşesine çevirmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünler

Hayat hızla ilerlerken her geçen gün geri getiremediğimiz bir anı haline gelir. Ancak zaman aktıkça yaşadıklarımız da teker teker unutulur. Bazen istemesek de sevdiklerimizden uzak kalırız. Böyle zamanlarda da geçmişe ve sevdiklerimize duyduğumuz özlem artar. Tabii güzel bir anı köşesi hazırlayarak tüm hatıraları kolayca saklamak mümkün. Hem evde hoş bir dekoratif köşe yaratmak hem hatıraları taze tutmak isterseniz siz de anı köşesi hazırlayabilirsiniz. Peki, estetik anı köşesi için ihtiyaç duyduğunuz ürünleri kolayca satın almaya ne dersiniz? O halde yazımızı incelemeye davetlisiniz!

1. Teknolojiyi yakalayanlara: Aeezo Dijital Fotoğraf Çerçevesi

Evinin bir duvarını anı köşesine çevirmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Akıllı cihazlarla fotoğraf çekiyor ve çektiğiniz fotoğrafları her zaman bastıramıyorsanız Aeezo Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni mutlaka incelemelisiniz. Anı köşenize çok yakışacak çerçeve, cep telefonu ile kontrol edilebilir. Wi-Fi ile bağlantı kurabilen ürün, sevdiklerinize fotoğraf göndermenize de olanak tanır. Hem USB bağlantısı hem SD kart girişi bulunur. Yüksek çözünürlüklü ürün, dokunmatik ekranıyla fotoğraf çekmeye de izin verir. Dilerseniz yüklenen fotoğrafları video haline de getirebilirsiniz. Çerçeveyi ister yatay ister dikey olarak duvara kolayca monte edebilirsiniz. SD kart ile çerçevenin depolama alanını 64 GB'a kadar çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

Sevililer Gününe özel fırsatları keşfedin

unnamed

2. Estetik duruşuna hayran bırakan: HanemGrup Ahşap Fotoğraf Çerçevesi

Evinin bir duvarını anı köşesine çevirmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünler

Anı köşesinde birbirinden farklı boyut ve modelde çerçeveye yer vermek önemli. Böylece duvarınızda estetik bir görünüm elde edebilirsiniz. Anı köşeniz için hem pratik hem modern bir öneriyle karşınızdayız, HanemGrup Ahşap Fotoğraf Çerçevesi. Duvarınızda çok şık duracak ahşap çerçeve, 10x15 cm ölçüsündeki fotoğrafları kolayca değiştirmenize olanak tanır. 2 kat MDF ve hasır malzeme kullanılarak üretildiği için anı köşenize doğallık katar. Natürel rengiyle hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlar. 3 adet fotoğrafı yerleştirebileceğiniz çerçeveyi halat ipiyle duvara kolayca asabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Klasikten vazgeçemeyenlere: AGM Fotoğraf Çerçevesi

Evinin bir duvarını anı köşesine çevirmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünler

Anı köşenizde klasik çerçeve modellerine yer vermek isterseniz AGM Fotoğraf Çerçevesi'ni mutlaka değerlendirmelisiniz. Kahve tonundaki çerçeve diğer ürünlere ve ev dekorasyonunuza uyum sağlar. İkili destek aparatı bulunan çerçeveyi düzgün şekilde dikey ya da yatay olarak duvara yerleştirebilirsiniz. Kaliteli malzemesi ve cam ön kısmı sayesinde fotoğrafınızı yıpranma, rutubet ve yırtılmalara karşı korur. Üstelik çerçeveyi nemli bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Çerçeve kısmı ahşap olduğu için uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çevre dostu ürüne 20x25 cm ebadındaki fotoğraflarınızı yerleştirebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Her anınızı yakalayın: Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi

5

Duvarınızı anı köşesine dönüştürmek için birçok fotoğrafa ihtiyacınız var. Dijital fotoğraf makineleri ve akıllı telefonlarla sık sık fotoğraf çeksek de nadiren baskı alırız. Siz de fotoğraflarınızı basmak için zaman ayıramıyorsanız Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi tam size göre! Çektiğiniz fotoğrafı anında çıkaran makine ile her an anı köşenize yeni bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Parlaklığı ve ışığı otomatik ayarladığı için manuel ayarlarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Böylece arka planın canlı ve net olduğu fotoğraflar elde edebilirsiniz. Selfie aynası da işinizi oldukça kolaylaştırır. Üstelik deklanşör tuşunu zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Bütünlük isteyenlere: Songmics Fotoğraf Çerçevesi

6

Geniş bir alana anı köşesi yapmak isterseniz Songmics Fotoğraf Çerçevesi'ni tercih edebilirsiniz. Ürün, 3D efekti ile dekorasyonunuza modern bir hava katar. Beyaz rengi sayesinde anı duvarını daha ferah gösterir. Her biri birbiriyle bağlantılı yatay ve dikey dikdörtgen şeklinde tasarlanan çerçeveye 12 adet standart boyutta fotoğraf yerleştirebilirsiniz. Fotoğrafları arkada yer alan küçük kıskaçları çevirerek kolayca değiştirmek mümkün. Üstelik ürünün duvara montesi de oldukça kolay. MDF ile üretilen çerçevelerin ön kısmı PS materyalden oluşur. Bu sayede olası düşmelerde kolayca kırılmaz. Fotoğrafların yıpranmasını engelleyen çerçeveyi uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Anı köşeniz ışıl ışıl parlasın: Obev LED Işık

7

Anı köşeleri için ışıklandırma oldukça önemli. Doğru yapılan bir ışıklandırma ile harika alanlar oluşturabilirsiniz. Bunun için LED ışıkları tercih edebilirsiniz. Yeterli boyuttaki ışıkları çerçevelerin etrafına yerleştirerek loş ve çekici bir atmosfer yaratabilirsiniz. Eğer anı köşeniz için kaliteli bir ürün arıyorsanız canlı ışığa sahip Obev LED Işık'ı tercih edebilirsiniz. 10 metre uzunluğundaki ürünü geniş köşelerinizi aydınlatmakta kullanabilirsiniz. Ürün düşük enerji modunda çalıştığı için minimum enerji tüketimi yapar. Kalın telli üründe 100 adet LED bulunur. Akım koruma özelliği sayesinde ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Farklılık isteyenlere: Verliked Fotoğraf Çerçevesi Duvar Çıkartması

8

Herkesten farklı bir anı köşesi oluşturmaya ne dersiniz? Verliked Fotoğraf Çerçevesi Duvar Çıkartması ile harika alanlar ortaya çıkarabilirsiniz. Çıkartma şeklinde gelen çerçeveyi kolayca duvara yapıştırabilirsiniz. Fotoğraf boşluklarına istediğiniz boyuttaki fotoğraflarınızı yerleştirebilirsiniz. Çıkartmanın çevresini de fotoğraflarınızla zenginleştirebilirsiniz. Özgürce hareket edebileceğiniz çerçeve ile kendi stilinizi ortaya koyabilirsiniz. 90x60 cm genişliğinde olduğu için hemen her alanda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. PVC ile üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Hem ev dekorasyonunuza farklı bir hava katacak hem anı köşenizi zenginleştirecek ürünü mutlaka incelemelisiniz!

Ürünü İncele

8. İddialı köşeler için: Aynam Aile Ağacı Çerçeve Kolaj

9

Çarpıcı anı köşeleri oluşturmak isterseniz geniş bir duvarı farklı tasarımlardaki ürünlerle süsleyebilirsiniz. Aynam Aile Ağacı Çerçeve Kolaj ile hem çekici hem birçok fotoğrafın yer aldığı bir anı köşesi oluşturabilirsiniz. Parçalar halinde gelen ürünü istediğiniz genişlikte duvara yayabilirsiniz. Üründe standart fotoğraf boyutuna uygun 20 adet çerçeve yer alır. Çift taraflı bant ile duvara kolayca yapıştırılan ürünün tüm malzemeleri 3 mm kalınlığında MDF ile üretildiği için uzun yıllar kullanabilirsiniz. Dilerseniz parçaları dikkatli şekilde çıkarıp çift taraflı bandı yenileyerek başka alanlarda da kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Romantik detaylar için: Zuzzupixx Mandallı Ahşap Işıklı Resim Çerçevesi

10

Romantik anı köşeleri oluşturmak isterseniz Zuzzupixx Mandallı Ahşap Işıklı Resim Çerçevesi'ni tercih edebilirsiniz. Çerçevenin kendi ışıklandırma sistemi olduğu için ekstra LED almanıza gerek kalmaz. Ahşap ve jüt ip kullanılarak üretilen çerçeve hem kullanışlı hem dekoratif bir ürün. Asma ipiyle kolayca duvara asabilirsiniz. El işçiliğiyle üretilen çerçeveye fotoğraflarınızı minik mandallarla tutturarak hoş bir görünüm elde edersiniz. İstediğiniz boyuttaki fotoğrafları kullanabilirsiniz. 50x70 cm boyutunda olduğundan küçük alanlar için oldukça ideal. Üstelik çerçeve 2 adet kalem pil ve 16 adet minik mandal hediyesiyle birlikte gelir.

Ürünü İncele

10. Farklı boyutlarla uyumu yakalamak isteyenlere: Songmics Parçalı Fotoğraf Çerçevesi

11

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Estetik bir anı köşesinde birbirinden farklı boydaki çerçevelere yer vererek uyumunu yakalayabilirsiniz. Eğer farklı boyutlarda çerçeve arayarak zaman kaybetmek istemiyorsanız Songmics Parçalı Fotoğraf Çerçevesi'ni tercih edebilirsiniz. Setin içinde 7 adet fotoğraf çerçeveci yer alır. 3 farklı boyutta olan çerçeveleri yatay ya da dikey olarak duvara asabilir, kendi zevkinize göre düzenleyebilirsiniz. Birbirine bağlantılı olmadığı için çerçeveleri istediğiniz genişlikte yerleştirebilirsiniz. Arka yüzeyde yer alan ve dönebilen kıskaçlarıyla fotoğrafları kolayca değiştirebilirsiniz. Çevre dostu MDF ve cam ön yüzeye sahip çerçeveleri uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kapışalım mı?' kavgası! ''Ben sana vuramam'' demesine rağmen...'Kapışalım mı?' kavgası! ''Ben sana vuramam'' demesine rağmen...
1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu! İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Tarzını her detayda göstermek isteyen erkekler için aksesuarlar

Tarzını her detayda göstermek isteyen erkekler için aksesuarlar

Karlı kış günlerinde size iyi ki almışım dedirtecek kullanışlı ürünler

Karlı kış günlerinde size iyi ki almışım dedirtecek kullanışlı ürünler

El emeği göz nuru Sevgililer Günü hediyesi arayanlar için...

El emeği göz nuru Sevgililer Günü hediyesi arayanlar için...

Kendi hediyesini hazırlamak isteyenler için örgü ürünleri

Kendi hediyesini hazırlamak isteyenler için örgü ürünleri

Evde hasır çanta yapımı rehberi

Evde hasır çanta yapımı rehberi

Rahat bir uyku için ilk adım! İşte en şıkları

Rahat bir uyku için ilk adım! İşte en şıkları

Tümünü Gör
Rahat bir uyku için ilk adım! İşte en şıkları

Rahat bir uyku için ilk adım! İşte en şıkları

Çocuğunuz için maske çeşitleri

Çocuğunuz için maske çeşitleri

Hobi aşıkları için en iyi çeşitler!

Hobi aşıkları için en iyi çeşitler!

Vurduğunuzun gol olmasını sağlayacak, en iyi futbol topları

Vurduğunuzun gol olmasını sağlayacak, en iyi futbol topları

Banyonuzu bambaşka bir seviyeye taşıyacak fonksiyonel ürünler

Banyonuzu bambaşka bir seviyeye taşıyacak fonksiyonel ürünler

Dizi modalarını sevenlere ilhamını Emily in Paris'ten alan kombinler

Dizi modalarını sevenlere ilhamını Emily in Paris'ten alan kombinler

Tümünü Gör
Dizi modalarını sevenlere ilhamını Emily in Paris'ten alan kombinler

Dizi modalarını sevenlere ilhamını Emily in Paris'ten alan kombinler

Adını bilmeden giyiyoruz ama... Hepsi farklı bir ruhu yansıtıyor

Adını bilmeden giyiyoruz ama... Hepsi farklı bir ruhu yansıtıyor

Makyajın gizli başrolü!

Makyajın gizli başrolü!

Aracınız ilk günkü haline dönecek!

Aracınız ilk günkü haline dönecek!

Faydaları saymakla bitmiyor, hepsi doğal ve organik! İşte en iyileri

Faydaları saymakla bitmiyor, hepsi doğal ve organik! İşte en iyileri

Güvenli ve uzun ömürlü, her alanda kullanılabilir en iyi prizler

Güvenli ve uzun ömürlü, her alanda kullanılabilir en iyi prizler

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Rahat bir uyku için ilk adım! İşte en şıkları

Rahat bir uyku için ilk adım! İşte en şıkları

Karlı kış günlerinde size iyi ki almışım dedirtecek kullanışlı ürünler

Karlı kış günlerinde size iyi ki almışım dedirtecek kullanışlı ürünler

Çocuğunuz için maske çeşitleri

Çocuğunuz için maske çeşitleri

Hem profesyonel hem amatör oyuncular için en iyi oyuncu masaları

Hem profesyonel hem amatör oyuncular için en iyi oyuncu masaları

Güvenli ve uzun ömürlü, her alanda kullanılabilir en iyi prizler

Güvenli ve uzun ömürlü, her alanda kullanılabilir en iyi prizler

Banyonuzu bambaşka bir seviyeye taşıyacak fonksiyonel ürünler

Banyonuzu bambaşka bir seviyeye taşıyacak fonksiyonel ürünler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kağıthane’de 'kapışalım mı?' kavgası! ''Ben sana vuramam'' demesine rağmen...

'Kapışalım mı?' kavgası! ''Ben sana vuramam'' demesine rağmen...

Üç Aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Recep ayı ilk günü edilecek dua ve zikirler nelerdir? İşte Recep Ayı’nda çekilecek tesbihler ve zikirler!

Recep ayı ilk günü edilecek dua ve zikirler nelerdir?

Esenyurt'ta akılalmaz olay! Hırsıza duvar bile dayanmadı

Bu da oldu! Duvar bile dayanmadı

Afyonkarahisar Sadıkbey TOKİ kura sonuçları belli oldu! İşte TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Afyonkarahisar Sadıkbey TOKİ kura sonuçları belli oldu!

Konya'da üniversite yemekhanesinde zehirlenme şüphesi... Hastaneye kaldırıldılar!

Konya'da üniversite yemekhanesinde zehirlenme şüphesi... Hastaneye kaldırıldılar!

Sezen Ünlü 17 yaşındaydı, hamileydi ve vahşice öldürüldü! Mahkemede şok sözler: Karnındaki çocuğu bana vereceksin

17 yaşında vahşice öldürülmüştü! ''Çocuğu bana vereceksin''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.