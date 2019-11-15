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Evinin bir köşesinde 54 yıldır eşiyle birlikte kalaycılık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın en eski kalaycılarından Ali Kara, 54 yıldır evinde kurduğu atölyede kalaycılık yapıyor.

Antalya’nın en eski kalaycılarından Ali Kara, 54 yıldır evinde kurduğu atölyede kalaycılık yapıyor. Unutulmaya yüz tutan mesleği eşine ve torunlarına öğreten Kara, "Eskiden naylon, plastik kaplar yoktu. Bizim zamanımızda ağaçtan hamur kapları yapıyorlardı" dedi.
Türk kültürünün bir parçası olan kalaycılığa talep her geçen gün azalıyor. Antalya’da yaşayan Kara ailesi, kalaycılık mesleğini yaşatmak ve torunlarına miras bırakmak için zamana karşı mücadele edenlerden. Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Kara 54 yıldır evinin bir köşesinde kurduğu atölyesinde, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri haline gelen kalaycılık mesleğini icra ediyor. Ali Kara’nın en büyük destekçisi ise eşi Asiye Kara.

"Eskiden naylon, plastik kaplar yoktu"
Kara, eşi ile birlikte kendi evlerinde bulunan bakır kaplar ile çevrede yaşayan vatandaşlardan gelen eşyaları körükteki güçlü ateşte ısıtarak, kalay ile parlatıp, kullanışlı hale getiriyor. Mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ve artık çırak yetişmediğini dile getiren Kara, mesleği torunlarına öğreterek devam etmesini istediğini söyledi. Kara, "1966 yılından beri bu mesleğe devam ediyorum. Bir ara bu meslek biter gibi oldu, işi bıraktık. Şimdi piyasada kalmayınca tekrar başladık. Bakır kaplar çok değerlidir. Testilerden kabaklardan eskiden yeyip içebiliyorduk. Eskiden naylon, plastik kaplar yoktu. Bizim zamanımızda ağaçtan hamur kapları yapıyorlardı. Üzerinde ekmek yapılan senit yapıyorlardı. Şimdi her şey kolay, bunların hiç birine bakan yok" ifadelerinde bulundu.

"Kalaylanan kaplarda pişen yemekler daha güzel oluyor"
Mesleği torunlarına öğrettiklerini dile getiren Kara, "Hanıma da öğrettim. Birlikte bu mesleğe devam edeceğiz. Bu meslek bitmesin" şeklinde konuştu.
Özellikle bakır kaplarda pişen yemeğin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu belirten Asiye Kara ise, "Bu geçmiş olan bir meslek. Bunu tekrar yaşatmak için, çocuklarımıza miras bırakmak için yapıyoruz. Ben eşime yardımcı oluyorum o da bana yardımcı oluyor. Kalaylanan kaplarda pişen yemekler daha güzel oluyor. Mutfaktaki kapların hepsini bundan yaptırdım. Onun için herkese tavsiye ediyorum" dedi.

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