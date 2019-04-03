HABER

Evinin bir odasını, çok sevdiği otomobiline ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:18 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde Turgay Baş, evinin bir odasını gözü gibi baktığı 1999 model 'Toros' marka otomobiline ayırdı.

Evinin bir odasını, çok sevdiği otomobiline ayırdı

Hüseyin KALAY/ALAÇAM (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Alaçam ilçesinde Turgay Baş, evinin bir odasını gözü gibi baktığı 1999 model 'Toros' marka otomobiline ayırdı. Odanın zeminini halıfleksle kaplayan, camlarına perde takıp, içini çiçeklerle süsleyen Baş, sürekli temizleyip, bakımını yaptırıyor.
Alaçam ilçesinde oturan memur Turgay Baş, 1,5 yıl önce 'Toros' marka otomobil satın aldı. Müstakil evinin giriş katındaki dairesinin bir odasını da otomobili için ayırdı. Otomobiline gözü gibi bakan Baş, odanın zeminin halıfleksle kapladı, camlarına perde taktı, içini çiçeklerle süsledi. Evin oturma odası ile otomobilin bulunduğu odayı da kapı ile ayırdı. Baş, eşi ve bir çocuğu ile yaşadığı evin odasına otomobilini park ediyor.
Otomobilini çok sevdiğinin söyleyen Turgay Baş, "Ben motosiklet kullanmayı çok seviyordum. Ancak 6 yaşındaki kızım Şeyda Nur’un isteği üzerine otomobil almaya karar verdim. 1,5 yıl önce bu otomobili satın aldım. Otomobilime kıyamadığım için giriş kattaki evimin bir odasını ona ayırdım. Hatta otomobilin koltuklarındaki plastik kılıfları bile çıkartmadım. Sürekli temizliyorum, bakımını yaptırıyorum. Servise götürdüğümde ustalar bile şaşırıyorlar” dedi.
Beraber yaşadığı babasının da bir arabası olduğunu söyleyen Baş, "Babamın aracı evimizin önünde, dışarıda duruyor. Ama benim aracım, kıyamadığım için evin içinde bir odada duruyor. Hatta oturma odasında otururken bazen aradaki kapıyı açıp aracımı görebiliyorum, böyle oturuyoruz. Sadece hafta sonları balığa gitmek için ve ailemle gezmek için aracı kullanıyorum" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Evinin bir odasını, çok sevdiği otomobiline ayırdıEvinin bir odasını, çok sevdiği otomobiline ayırdıEvinin bir odasını, çok sevdiği otomobiline ayırdıEvinin bir odasını, çok sevdiği otomobiline ayırdı

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi (2)Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi (2)
Kaymakam Orhan’dan Dündar’a tebrik ziyaretiKaymakam Orhan’dan Dündar’a tebrik ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.