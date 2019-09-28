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Evinin bodrumunda istiridye mantarı yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ferhat Tezel (41), evinin bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

Evinin bodrumunda istiridye mantarı yetiştiriyor

Engin ÖZTÜRK/BAŞKALE,(DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ferhat Tezel (41), evinin bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Bu işte başarılı olan Tezel şimdi de ürettiği mantarları satışa sunmaya hazırlanıyor.
Başkale'nin Yeni Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Ferhat Tezel, eşinin önerisiyle evinin bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Konuyla ilgili araştırmalar yapıp mantar tohumu edinen Tezel çifti, bunun üzerinde mantar yetiştiriciliği yapmaya başladı. Bu konuda başarılı olan Tezel, şimdi de ürettiği mantarları satmayı hedefliyor. Bölgede istiridye mantarı üretiminin az olduğunu anlatan Tezel, "İstiridye mantarı üretmeye hobi olarak başladım. Şu an bütün işlemleri bitirdim. Buğday samanı ve ağaç talaşı kullanıyorum. 80 derecede kaynatıldıktan sonra tüm bakteriler ölüyor. Bu işlemden sonra poşetin içerisine koyuyorum. Mantar üretimi doğal yapıldığı için lezzeti de farklı oluyor. Tadı oldukça güzel, besin değeri de oldukça yüksek. Her türlü yemekte kullanılabiliyor. Mantarı, çevremizdeki insanlar tüketmeye başladıkça değerini ve lezzetini anladı" dedi.
Ürettikleri mantara gösterilen ilgiden memnun olduğunu da dile getiren Tezel, istiridye mantarı üretiminden keyif aldığını, zamanla üretimi daha da arttırmayı hedeflediğini anlattı. Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan da Organik Tarım Eğitimi Projesi kapsamında Başkale İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri ile birlikte Tezel’in evinde yaptığı çalışmayı inceledi. Öğrenciler, mantar üretimi yapan Tezel'den de bilgi aldı. Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, mantar üreticisi Tezel’e destek vereceklerini belirterek, "Bu küçük yerde başlayan üretimin daha geniş alanlara ve ilçemizde diğer çiftçilere örnek olması için çalışacağız. Başkale’yi tarımda Türkiye’ye tanıtacağız. Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ferhat kardeşimizin diğer çiftçilere de örnek olacağını düşünüyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

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Evinin bodrumunda istiridye mantarı yetiştiriyorEvinin bodrumunda istiridye mantarı yetiştiriyorEvinin bodrumunda istiridye mantarı yetiştiriyorEvinin bodrumunda istiridye mantarı yetiştiriyor

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