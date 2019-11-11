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Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 19:47 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde oturan H.O.'nun (46) evinin bodrum kısmında kaçak silah imalathanesi kurduğunu ve silah üretip, sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenlediği operasyonla H.O.'yu gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 20 av tüfeği namlusu, 2 kurusıkı tabanca, 2 takım seri numara ve markalama basma aparatı, 8 çifte başlığı, 10 çifte açma kilidi, 7 çifte av tüfeği kafası, 5 otomatik dipçik, 4 kurusıkı tabanca şarjörü, tüfek mekanizması ile çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.

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