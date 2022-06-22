Evinin büyüklüğünden dolayı internet bağlantısında sıkıntı yaşayanlara ilaç gibi gelecek ürün önerileri

Her ne kadar günümüzde yüksek hızda internet bağlantısı birçok bölgeye ulaşmış olsa da büyük ev ve ofislerde internet bağlantısında yavaşlama ya da kopma gibi sorunlar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Online bir toplantıda yaşanan kopmalardan dolayı gündemden geri kalmamak veya sevdiğiniz dizinin en heyecanlı yerinde donmuş bir görüntü ile karşı karşıya kalmamak için internet bağlantınızdan maksimum verim almanızı sağlayacak Wi-Fi güçlendiricilerden güçlü modemlere ve ethernet kablolarına kadar birçok cihaz ya da aksesuardan yardım alabilirsiniz. Özellikle evinizin büyüklüğünden dolayı internet bağlantısında sıkıntı yaşıyorsanız sizin için derlediğimiz ürün önerilerine mutlaka göz atmalısınız. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Evin her köşesine kablosuz interneti ulaştırmak isteyenler için: Keenetic Hero DSL KN-2410-01TR AC1300

Büyük bir eviniz var ve internet bağlantınızdan maksimum verimi almak istiyorsanız Keenetic markasının Hero DSL KN-2410-01TR AC1300 isimli modemi, sizin için harika bir çözüm olabilir. 900 MHz çift çekirdekli işlemcisi ile tüm ağ görevlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilen modemin 256MB DDR3 RAM ve 128 MB flash hafızası bulunuyor. Kablosuz ağ sinyallerini çok güçlü iletebilen modem, üzerinde yer alan 4 adet port sayesinde hem LAN hem WAN olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca 4 adet 5dBi gücündeki yönlendirilebilir harici anteni ile kablosuz ağ yönünü belirlemenize imkân tanıyor ve sinyali evin her noktasına ulaştırıyor.

2. İnternet bağlantısından maksimum verim almak için: TP-Link Archer VR300 AC 1200 Mbps

İnternet bağlantınızdan maksimum verim almak, toplantı veya eğitimlerinizin yanı sıra film ve dizi keyfini kesintiye uğratmamak için TP-Link markasının Archer-VR300 AC 1200 Mbps isimli modemine mutlaka göz atmanızı öneririz. Sahip olduğu gelişmiş VDSL2 teknolojisi ile 100 Mbps'e varan VDSL geniş bant hızı sunan cihaz hem DSL modem hem kablosuz yönlendirici olarak kullanılabiliyor. Üzerinde bulunan 4 adet harici anten sayesinde uzak mesafelerde bile bağlantı hızından ödün vermeden internet kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca eve gelen misafirleriniz için özel bir ağ oluşturmanıza da imkân tanıyor.

3. Kendisi küçük ama menzili geniş: TP-Link TL-WA854RE

İnternet sağlayıcınızın en yüksek hızdaki paketine ve iyi bir modeme sahip olsanız da eviniz çok büyükse her noktada aynı güçte sinyal almak zor olabiliyor. Eğer internet ağınızı genişletecek bir yardımcı arıyorsanız TP-Link'in TL-WA854RE isimli menzil genişletici cihazı, harika bir alternatif olarak öne çıkıyor. İnternetin bağlı olduğu mekândaki ölü noktaları ortadan kaldırarak sinyalin kapsama alanını genişletmek üzere tasarlanan cihaz, 300 Mbps Wi-Fi hızı sunuyor. Menzil genişletici düğmesi ile kablosuz ağınızı kolaylıkla genişletebilmenize olanak tanıyor. Kolay kurulumu, küçük boyutu ve dilediğiniz yerde konumlandırabilme özelliği ile de büyük konfor sağlıyor.

4. Evin her köşesinde kesintisiz Wi-Fi: Mercusys MW300RE

Geniş alanlarda internetin her yere ulaşması zor olabiliyor. Wi-Fi güçlendirici Mercusys MW300RE ise sizi böyle dertlerden kurtarıyor. Cihazın üzerindeki üç harici anteni, bulunduğu mekânın her köşesine internet sinyalini ulaştırıyor. Cihaz, modeminize kablosuz bir şekilde bağlanarak sinyali güçlendiriyor. Böylece modemin tek başına erişemediği alanlara bile sinyalin ulaşmasını sağlayarak evinizdeki ölü noktaları ortadan kaldırıyor. Yalnızca modemin WPS tuşuna ve MW300RE'ye sırasıyla basarak saniyeler içinde ağa bağlanmanızı sağlıyor. Üstelik bağlandıktan sonra genişleticiyi tekrar yapılandırmanıza gerek kalmadan cihazı bulunduğu konumdan çıkarıp başka bir yere takmanız da mümkün.

5. Tak kullan: Zyxel WRE2206

Evinizin her noktasında güçlü bir kablosuz ağa sahip olmak istiyorsanız Zyxel markasının WRE2206 adını verdiği sinyal güçlendirici cihazı sizin için harika bir seçim olabilir. 300 Mbps veri hızı sağlayabilen cihaz, güç arttırıcı antenleriyle geniş bir kapsama alanı sunuyor. Evdeki internet bağlantısının kablosuz sinyal gücünü otomatik bir şekilde algılayarak LED göstergesi sayesinde en doğru noktayı bulmanıza yardım ediyor. Cihaz, üzerinde bulunan ethernet girişiyle de yaşanabilecek bağlantı kopmalarının önüne geçiyor. Küçük boyutu sayesinde cihazı her yere kolaylıkla yerleştirilebiliyor.

6. Geniş internet menzili için: Bluecat Wifi Repeater

İnternet ağınızı genişletmek ve evinizin her köşesinde güçlü sinyal almak için tercih edebileceğiniz başka bir sinyal güçlendirici de Bluecat Wifi Repeater cihazı olabilir. Ürün, 300 Mbps veri hızı desteği sunuyor. Kolay kurulan cihazın üzerinde bağlantı kopmalarının önüne geçebilmek için ethernet girişi bulunuyor. Küçük ve akıllı tasarımıyla son derece pratik bir şekilde dilediğiniz noktaya konumlandırabileceğiniz cihaz, güç göstergesi ışığıyla sizi internetin çekim alanı konusunda bilgilendiriyor. Cihazla internet ağınızı genişleterek evinizin her noktasında kesintisiz bağlantı keyfini yaşamaya ne dersiniz?

7. Duvarlar size engel olmasın: Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı

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Güçlü bir internet bağlantısı için evinizin tek bir noktasına bağlı kalmak yerine her köşesinden internete rahatlıkla erişmek istiyorsanız Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, imdadınıza koşuyor. 2 adet harici anteniyle 300 Mbps'e kadar veri aktarımı sağlayan cihaz hem çok duvarlı mekânlarda hem çok katlı evlerde yüksek performans sergiliyor. Aynı anda 64 farklı cihaza bağlanma olanağı sunan sinyal güçlendirici, küçük boyutuyla da her yere yerleştirilebiliyor. Kolay kurulumuyla sizi yormayacak cihaz, şık tasarımıyla da bulunduğu ortama kolayca uyum sağlıyor.

8. Tüm evi kapsayacak bir sistem: Mercusys Halo S12

Evinizin her köşesinde güçlü bir Wi-Fi sinyali almak için Mercusys markasının Halo S12 adını verdiği 3'lü sinyal arttırıcı setini tercih edebilirsiniz. Halo S12, Mercusys Mesh teknolojisi ile evinizin her köşesinde, neredeyse 260 metrekarelik bir alanda son derece güçlü Wi-Fi sinyali almanıza olanak tanıyor. İnternete bağlanan cihazlar, en güçlü sinyale ve en yüksek kapasiteye sahip Halo birimine otomatik olarak bağlanıyor. Böylece evin içinde dolaşırken ani sinyal düşüşleri ya da internet bağlantısı kopması gibi sorunların önüne geçiyor.

9. Tek dokunuşla kurulum: ASUS Rp-N12 Tekrarlayıcı

Asus Rp-N12 Tekrarlayıcı, harici anteni ile kablosuz sinyal alanını arttırıyor ve internet ağını evin her köşesine yayıyor. Üzerindeki WPS tuşu ile kurulumu kolayca gerçekleşiyor. Daha gelişmiş ayarlar yapmak istediğinizde bir ethernet kablosu yardımıyla cihazı bilgisayarınıza bağlayarak arayüz üzerinden tüm ayarları kolayca yapmanıza olanak tanıyor. Üzerinde bulunan akıllı LED göstergesi sayesinde en uygun konumu kolaylıkla bulmanıza yardım ediyor. Roaming Assist teknolojisi ise ev içinde yer değiştirseniz bile en güçlü Wi-Fi sinyaline bağlanmanızı sağlıyor. Böylece kesintisiz internet bağlantısına erişim sunuyor.

10. Ölü noktalara son: Tenda A9 Menzil Genişletici

Büyük evlerde internet bağlantısının ölü noktalarını ortadan kaldırmak, kesintisiz ve istikrarlı bir internet bağlantısına erişebilmek için Tenda A9 Menzil Genişletici'yi tercih edebilirsiniz. Tek tuşla internet erişim alanını genişletebilen ve akıllı LED göstergesi ile en doğru konumu bulmanıza olanak tanıyan cihaz, kompakt tasarımı sayesinde her eve uyum sağlıyor. 2 adet 3dBi harici anteni olduğu için kapsama alanını 200 metrekareye kadar çıkarabiliyor. Cihaz, yazılım ve donanım optimizasyonu sayesinde yüksek parazit giderme kapasitesi ile de rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başarıyor.