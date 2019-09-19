HABER

Evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde evinin çatısına kurduğu güneş panelleri ile elektrik üreten Kerem Çilli doğal enerji kaynakları ile hem evinin elektriğini üretiyor hem de elektrik dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde evinin çatısına kurduğu güneş panelleri ile elektrik üreten Kerem Çilli doğal enerji kaynakları ile hem evinin elektriğini üretiyor hem de elektrik dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.

Darıca Piri Reis Mahallesi’nde yaşayan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerem Çilli, kendi evinin çatısına kurduğu 22 adet güneş paneli ile kendi elektriğini üretiyor. Evinde kullandığı elektriğin tamamını güneş panelleri ile karşılayan Kerem Çilli, bir ayda 6 evin ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik üretebiliyor. Ürettiği fazla elektriği ise elektrik idaresine satan Kerem Çilli, bu satıştan ayda 300 TL para kazanıyor.

'YATIRIM MALİYETİ YÜKSEK AMA UZUN VADELİ'

Yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapan Kerem Çilli, “Güneş enerjisi konusu benim uzun süredir üzerinde çalıştığım bir konu. Güneş enerjisi aslında bizim hayatımızın bir değişmez parçası olacak. Biz o günlerin henüz başındayız. Bu sistemi kurmamın en önemli nedeni şu; biz her ay ister istemez bir elektrik parası ödüyoruz. Bu para zamlandığı zaman herhangi bir şekilde ödemeye devam ediyoruz ve o para hiçbir zaman size geri dönmüyor. Güneş enerjisi sistemi kurarak çatınızdaki panellerle elektrik üretebilirsiniz ve evinizin ihtiyacını karşılayabilir elektrik fazlasını da satıp bölgenizdeki dağıtım şirketinden para kazanma şansınız dahi olabilir. Bu sebepten dolayı ben güneş enerji santrali kurdum. Artık elektrik faturası ödemiyorum. Aksine ben onlara elektrik parası kesiyorum. Kurduğum sistemle ayda 600 kilowatt elektrik üretiyorum” dedi.

Güneş enerjisi sistemlerinin uzun vadeli sistemler olduğuna dikkat çeken Çilli, “Tabii bu konu gerçekten çok merak uyandıran bir konu. Herkes, ‘Kaça mal oldu? Ne kadar fatura veriyordun? Şimdi ne kadar kazanıyorsun?’ gibi sorular soruyor. Bunlar sektörün çok merak ettiği ve sıkça sorduğu sorular. Tabii ki ilk yatırım maliyeti rakamları biraz yüksek geldiği için insanlar temkinli yaklaşıyorlar. Ancak uzun soluklu bir sistem bu. Çatımıza kurduğumuz sistemler, paneller 20 yıl garantili. Kullandığımız cihazlar özel cihazlar ve uzun zaman içerisinde de size çok ciddi avantajlar ve para karı elde etmenizi sağlayacak sistemler” diye konuştu.

Güneş enerjisi kullanımının çevre temizliği anlamında da ciddi katkıları olduğunu söyleyen Çilli, şöyle konuştu: “Elektrik üretiminin kendi çatınızda olması hem çevresel anlamda hem de enerji verimliliği anlamında ciddi avantajlar sağlıyor. Karbon emisyonu anlamında da ciddi avantajları vardır ve çevreye oldukça duyarlı bir sistemdir bu. Enerji üretirken çevreyi kirletmeden enerji üretmek zaten bu işin temelinde olan bir şey. Enerji verimliliğinin de en önemli noktasından bir tanesi de tükettiğiniz yerde üretim yapmaktır. O yüzden evin içerisinde tüketiyorum ve en yakın nokta olan evin çatısında da elektriği üretiyorum. Böylelikle elektrik dağıtım hatlarında yaşanan kayıplar da önlenmiş oluyor. Hem ülkemize hem de kendimize çok yararlı bir iş yapmış oluyoruz.”

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyorEvinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyor
Şanlıurfa’da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyorŞanlıurfa’da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye 3’e bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.