Evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyor

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde evinin çatısına kurduğu güneş panelleri ile elektrik üreten Kerem Çilli doğal enerji kaynakları ile hem evinin elektriğini üretiyor hem de elektrik dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.

Darıca Piri Reis Mahallesi’nde yaşayan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerem Çilli, kendi evinin çatısına kurduğu 22 adet güneş paneli ile kendi elektriğini üretiyor. Evinde kullandığı elektriğin tamamını güneş panelleri ile karşılayan Kerem Çilli, bir ayda 6 evin ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik üretebiliyor. Ürettiği fazla elektriği ise elektrik idaresine satan Kerem Çilli, bu satıştan ayda 300 TL para kazanıyor.

'YATIRIM MALİYETİ YÜKSEK AMA UZUN VADELİ'

Yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapan Kerem Çilli, “Güneş enerjisi konusu benim uzun süredir üzerinde çalıştığım bir konu. Güneş enerjisi aslında bizim hayatımızın bir değişmez parçası olacak. Biz o günlerin henüz başındayız. Bu sistemi kurmamın en önemli nedeni şu; biz her ay ister istemez bir elektrik parası ödüyoruz. Bu para zamlandığı zaman herhangi bir şekilde ödemeye devam ediyoruz ve o para hiçbir zaman size geri dönmüyor. Güneş enerjisi sistemi kurarak çatınızdaki panellerle elektrik üretebilirsiniz ve evinizin ihtiyacını karşılayabilir elektrik fazlasını da satıp bölgenizdeki dağıtım şirketinden para kazanma şansınız dahi olabilir. Bu sebepten dolayı ben güneş enerji santrali kurdum. Artık elektrik faturası ödemiyorum. Aksine ben onlara elektrik parası kesiyorum. Kurduğum sistemle ayda 600 kilowatt elektrik üretiyorum” dedi.