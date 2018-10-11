Evinin çatısında intihar etti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bilinmeyen nedenle bunalıma giren Cihan A. (32), evinin çatısında kendisini asarak yaşamına son verdi.
Yılmazlar Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında, komşuları, Cihan A.'yı evinin çatısındaki güneş enerjisi sistemi demirlerine iple asılı halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cihan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cihan A.'nın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum