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Evinin çatısında intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bilinmeyen nedenle bunalıma giren Cihan A.

Evinin çatısında intihar etti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bilinmeyen nedenle bunalıma giren Cihan A. (32), evinin çatısında kendisini asarak yaşamına son verdi.
Yılmazlar Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında, komşuları, Cihan A.'yı evinin çatısındaki güneş enerjisi sistemi demirlerine iple asılı halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cihan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cihan A.'nın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Evinin çatısında intihar ettiEvinin çatısında intihar ettiEvinin çatısında intihar etti

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