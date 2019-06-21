Evinin çatısında kendisini astı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Niyazi A. (18), evinin çatısında kendisini asarak, intihar etti.

Yıldıztepe Mahallesi 134 Sokak'ta yaşayan, elektrik tesisatçısında kalfa olan Niyazi A., dün saat 23.00 sıralarında evinin çatısında kendisini iple astı. Yakınları tarafından bulunan Niyazi A., asılı bulunduğu yerden indirildi. Çağırılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi A., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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