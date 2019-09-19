Evinin çatısında ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine satıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerem Çilli, yaşadığı evin çatısına kurduğu sistemle hem kendi tüketimini karşılıyor hem de ürettiği fazla elektriği dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.

Darıca’da bir elektrik ve elektronik mühendisi, evinin çatısına kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik faturası ödeme derdini unuttu. 2017 yılında özel bir üniversitenin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kerem Çilli, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle bir proje geliştirerek Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evinin çatısına sistem kurdu. Kurduğu sistemle elektrik faturalarını tarih eden Çilli, 22 adet güneş enerji sistemi paneli kullanarak kurduğu sistemle evinin tüm elektrik ihtiyacını karşıladığını söyledi. Çilli, elde ettiği fazla enerjiyi ise elektrik dağıtım şirketlerine satarak gelir elde etmeye başladı.

Kurduğu sistemle elektrik faturasını tarih etti

KOSGEB desteği ile 2 yıl önce kendi şirketini kurduğunu söyleyen 35 yaşındaki mühendis Kerem Çilli, "Elektrik faturalarının sürekli artışı bizi böyle bir proje yapmaya yöneltti. Elektrik faturası ödemek yerine biz onlara fatura keser bir duruma geldik. Bütün sade vatandaşların kendi evlerinin çatısında kurabileceği ve elektrik satabilmesinin mümkün olduğu bir sistem oldu. Bizim ortalama elektrik faturalarımız 100-150 TL bandıydaydı, biz şu anda o faturaları sıfırladık. Üstüne de 150-200 TL bandında gelirler elde etmeye başladık" dedi.