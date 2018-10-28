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Evinin çatısındaki güneş enerjisini tamir ederken düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 23:23 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde, iki katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini onarmak isterken dengesini kaybederek düşen Vedat Tukçu (55), yaşamını yitirdi.  Olay, bugün akşam saatlerinde Adilcevaz’ın Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi.

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde, iki katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini onarmak isterken dengesini kaybederek düşen Vedat Tukçu (55), yaşamını yitirdi.
Olay, bugün akşam saatlerinde Adilcevaz’ın Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. İki katlı evinin çatısında bulunan güneş enerjisini tamir etmek isteyen Vedat Tukçu, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Ağır yaralanan Tukçu, yakınları tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tukçu’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hemen ambulansa bindirip Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Tukçu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Tukçu’nun ölüm haberini alan yakınları, morgun önüne gelerek gözyaşı döktü. Tukçu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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