Evinin çatısını onarmak isterken düşen yaşlı adam öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yağmur nedeniyle iki katlı evinin çatısını onarmaya çıkan Mehmet Çalışkan (84), düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Nazilli ilçesinin Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çalışkan iki katlı evinin çatısına çıkarak yağmur suyu akmaması için kiremitleri onarmak istedi. Bu sırada, dengesini kaybeden Çalışkan, çatıdan düştü. Çalışkan'ı gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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