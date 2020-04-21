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  4. Evinin çevresinde uçuşan böcekleri görüntüledi! 'Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum'

Evinin çevresinde uçuşan böcekleri görüntüledi! 'Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 19:40 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Erkut Atalar, evinin balkonundan binlerce böceğin aynı anda uçuşma anını kayda aldı. Apartman sakinlerini korkutan anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca izleyenler şaşkına döndü. Yaklaşık iki saat boyunca aynı görüntülere tanık olduğunu söyleyen Atalar, "Balkon penceremiz açıktı ve evimizin içine böcekler doldu. Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi" dedi.

Evinin çevresinde uçuşan böcekleri görüntüledi! 'Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum'

Atatürk Mahallesi Örnek Apartmanı'nda yaşayan Erkut Atalar, bugün öğlen saatlerinde evinin balkonuna çıktığında aynı anda binlerce iri böceğin evinin önünde uçuştuğunu gördü. Eşiyle birlikte tedirgin olan ve o anları kayda alan Atalar, tüm apartman sakinlerini korkutan görüntüleri sosyal medyada paylaşınca izleyenler şaşkına döndü.

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Yaklaşık iki saat boyunca böceklerin evinin önünde olduğunu söyleyen Atalar, "Bugün öğlen saatlerinde bir ses duyarak evimin balkonuna çıktım ve bir anda binlerce böceğin uçuştuğunu gördüm. Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. O anları kayda aldım ve sosyal medyada paylaştım. Herkes çok şaşırdı. Ben de gözlerime inanamadım. Böcekler yüksekte uçuyordu. Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi. Mevsim geçişi dolayısıyla larvaların canlanmış olabileceğini düşündüm. İki saat sonra böceklerin istilası durdu ve hayat normale döndü" dedi. (DHA)

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izmir böcek

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