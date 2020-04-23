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  4. İzmir'de korkutan görüntü! Gözlerine inanamadı

İzmir'de korkutan görüntü! Gözlerine inanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde evinin balkonundan binlerce böceğin aynı anda uçtuğunu görüntüleyen kişi, ilginç olaya yaklaşık 2 saat boyunca tanık olduğunu söyledi. Apartman sakinlerini korkutan anların görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca aynı görüntülere tanık olduğunu söyleyen Atalar, "Balkon penceremiz açıktı ve evimizin içine böcekler doldu. Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi" dedi.

Atatürk Mahallesi Örnek Apartmanı'nda yaşayan Erkut Atalar, bugün öğlen saatlerinde evinin balkonuna çıktığında aynı anda binlerce iri böceğin evinin önünde uçuştuğunu gördü. Eşiyle birlikte tedirgin olan ve o anları kayda alan Atalar, tüm apartman sakinlerini korkutan görüntüleri sosyal medyada paylaşınca izleyenler şaşkına döndü. Yaklaşık iki saat boyunca böceklerin evinin önünde olduğunu söyleyen Atalar, "Bugün öğlen saatlerinde bir ses duyarak evimin balkonuna çıktım ve bir anda binlerce böceğin uçuştuğunu gördüm. Hayatımda ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. O anları kayda aldım ve sosyal medyada paylaştım. Herkes çok şaşırdı. Ben de gözlerime inanamadım. Böcekler yüksekte uçuyordu. Sanki birisi çatıya çıkmış da böcekleri boşaltıyor gibiydi. Mevsim geçişi dolayısıyla larvaların canlanmış olabileceğini düşündüm. İki saat sonra böceklerin istilası durdu ve hayat normale döndü" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir böcek böcek istilası

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