Evinin damından düşüp, öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da müstakil evin çatısından düşen Salih Durmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evin çatısına çıkan Salih Durmuş, bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Yakınlarının çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

