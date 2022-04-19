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Evinin dekorunu yenilemek isteyenlere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

19.04.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huzurlu dakikalar geçirdiğiniz yuvanızı son moda ürünlerle daha canlı bir mekâna dönüştürmeniz mümkün. 2022 yılının ev dekorasyon trendlerini takip ederek modern ve şık dokunuşlara sahip alanlar yaratabilirsiniz. Birbirinden kaliteli ürünleri keşfederek evinize yeni bir soluk getirmeye ne dersiniz? Birçok kategoriden özenle seçilmiş yüksek kaliteli ürünleri keşfederek ihtiyacınız olan değişiklikleri gerçekleştirmeye hemen başlayın!

Evinin dekorunu yenilemek isteyenlere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

Yoğun hayat temposundan uzaklaştığınız ve dinginlik aradığınız zamanlarda evde olmak herkese iyi gelebilir. Gerçekleştireceğiniz küçük değişikliklerle evinizi daha huzurlu ve sıcak yaşam alanlarına dönüştürmeye ne dersiniz? Fazla efor harcamadan, minimal düzeyde yapacağınız değişikliklerle muhteşem mekânlar oluşturabilir, sevdiklerinizle huzurlu anılar paylaşacağınız yaşam alanları tasarlayabilirsiniz. Sezonun en trend parçalarına göz atarak evinizin stilini yansıtmaya hazır olun!

1. Ahşap ve siyahın muhteşem uyumu: Remaks Orta Sehpa

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

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Birkaç sezondur sıkça rastladığımız ham ahşap görüntüsü bu sezon da oldukça popüler. Rengârenk mobilyalarınızı ahşap görünümlü aksesuarlarla tamamlayarak bohem bir stil yaratabilirsiniz. Remaks Orta Sehpa, aradığınız o sıcak dokunuşu sağlar. Meşe görünümlü üst yüzeyi ve siyah renkli metal ayaklarıyla modern bir tarza sahip sehpa, geniş mekânları doğru değerlendirmek için tercih edebileceğiniz kaliteli bir parça. Suntalam malzemeden üretilen üst yüzeyi sayesinde kolay temizlenen ürünü dilerseniz çay ve kahve servisleri için tercih edebilirsiniz. İsterseniz farklı dekor ürünleriyle birleştirerek süs amaçlı da kullanabilirsiniz.

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2. Mekâna derinlik katın: EFFE Yapı Dekor Boy Aynası

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

Uzun boy aynaları bir süredir oldukça popüler parçalardan biri. Evin her köşesinde tercih edilebilen boy aynalarını salonda kullanarak mükemmel bir ambiyans yaratabilirsiniz. EFFE Yapı Dekor Boy Aynası, altın renkli boyamalı metal çerçevesiyle yaşam alanlarına zengin bir dokunuş yapar. İdeal boy ve genişliği sayesinde mekâna derinlik katarak daha büyük görünmesini sağlayan ayna, küçük odaları olduğundan daha geniş gösterebilir. Arkasında yer alan ayak sayesinde kolayca sabitleyebilir veya duruş açısını ayarlayabilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen ürünü evinizin her köşesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz.

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3. Tanıdık koku, farklı ambiyans: Sirius Kahve Kokulu Mum

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

Yoğun iş temposunun ardından günün yorgunluğunu attığınız özel mekânların hoş kokmasına özen göstermek isteyebilirsiniz. Sirius Kahve Kokulu Mum, rahatlamak istediğiniz anlarda sizi huzura kavuşturacak! Doğal ham maddeler kullanılarak üretilen mum, paraben, sülfat ve tebeşir tozu gibi sağlığa zararlı kimyasallar içermez. İçerisinde kahve ve vanilya bulunur. Doğal yapısı ve formülü sayesinde 45 saate kadar kullanım kapasitesi sunar. İçerisinde yer alan kahve parçalarıyla hoş bir görünüm yakalar. Estetik dış tasarıma sahip ürün, cam kavanozu sayesinde daha şık görünerek tüm mobilya ve aksesuarlarınızla muhteşem bir uyum yakalayabilir.

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4. Konfor ve huzurun kavuşması: Evodeko Yer Minderi

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

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Evinizde mutlaka bulunmasını isteyeceğiniz bir diğer ürün ise minderler. Konforlu dakikaların vazgeçilmezi Evodeko Yer Minderi'yle huzuru doruklarda yaşayabilirsiniz. Krem rengi kumaşı sayesinde pek çok mobilya ve aksesuarla uyum sağlayacak minder, modası asla geçmeyecek bir rahatlık sunar. Elyaf ve sünger karışımlı iç dolgusu, zeminle olan teması en aza indirir. Fermuarlı kılıfı sayesinde kısa sürede temizleyebileceğiniz ürünü pek çok alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz balkon gibi açık alanlarda isterseniz çocuk odası veya oturma odanızda konumlandırarak tarz sahibi köşeler yaratabilirsiniz.

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5. Kolay uygulamalı, trend bir stil: Livelynine Duvar Kağıdı

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

Her sene boya yapmaktan sıkıldıysanız bu ürün tam size göre! Livelynine Duvar Kağıdı, senenin en trend renklerini yaşam alanlarınıza taşıyor. Kolay uygulanan ürün, kendinden yapışkanlı formu sayesinde tüm duvar yüzeyleriyle muhteşem bir uyum yakalar. Yüksek kaliteli tutkalı sayesinde duvarlarda kalıntı bırakmaz. Böylece ürünü dilediğiniz zaman çıkarabilir ya da yenileyebilirsiniz. Arkasında yer alan kılavuz çizgilerini takip ederek duvar ölçülerinize göre kesim yapabilir, istediğiniz alanın havasını değiştirebilirsiniz. Dayanıklı malzemeden üretildiği için sadece duvarlara değil mobilya yüzeylerine de yapıştırabilir, kolayca temizleyebilirsiniz.

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6. Hayat dolu manzaralar: Tek Tasarım Çerçeveli Ahşap Tablo Seti

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

Her gördüğünüzde içinizi ısıtacak tablolarla evinizi daha canlı bir mekâna dönüştürmeye ne dersiniz? Tek Tasarım Çerçeveli Ahşap Tablo Seti, odanızın tüm havasını değiştirecek! 3 parçadan oluşan tablo sayesinde geniş ve boş duvarlarınızı daha dolu, modern gösterecek ürün MDF kullanılarak üretildiği için uzun süre size eşlik eder. Yüksek kaliteli UV mürekkepli baskısı ise güneş ışınlarından etkilenmez. Bu sayede uzun yıllar canlı ve göz alıcı kalmaya devam eder. Arkasında yer alan askı aparatı sayesinde kolayca duvarlarınıza asabilir, farklı stillerde konumlandırabilirsiniz.

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7. Özel tasarımla gelen mutluluk: Willow Tree Mutluluk Biblo

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

Mekânlara farklı hava katacak bibloları tercih ederken zamansız renk ve formlara öncelik tanıyabilirsiniz. Evinize sıcak bir dokunuş yapacak Willow Tree Mutluluk Biblo, beyaz ve krem tonlarının hâkim olduğu tasarımıyla gören herkesi büyüleyecek! Dayanıklı reçine malzemeden üretilen ürün, 14 cm boyuyla pek çok alanda kendine yer bulabilir. Patentli tasarımlara sahip serinin bir parçası olarak karşınıza çıkan zarif biblo, hemen her dekorasyona uyum sağlar. Kahve sehpalarından komodinlere kadar pek çok alanda muhteşem bibloya yer verebilir ve hissettirdiği sıcaklıkla mutluluğunuza mutluluk katabilirsiniz.

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8. Modern dokunuşlu evler için soyut objeler: Biucuza Beyaz Halka Vazo

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

Bu senenin en trend dekorasyon ürünlerinden biri de soyut formlara sahip vazolar. Biucuza Beyaz Halka Vazo, son moda stiliyle evinize muhteşem bir hava katacak! Set, 1 adet küçük, 1 adet büyük olmak üzere iki parçadan oluşur. Mat görünümü sayesinde modern bir tarz yakalayan vazolar mermer tozu kullanılarak üretilir. El yapımı olduğu için fabrikasyon ürünlerden daha dayanıklı ve özel bir stile sahip. Dilerseniz uzun mumlarla birleştirerek şamdan gibi kullanabilir dilerseniz rengârenk kuru çiçeklerle donatarak herkesin dikkatini çekecek stiller yaratabilirsiniz.

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9. Doğanın dokunuşu: Uonlytech Rustik Bambu Aydınlatma

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

Bir evi daha çekici gösterecek detayların başında aydınlatmalar gelir. Son zamanlarda popüler olan doğal malzemeler, aydınlatmalarda da kullanılır. Uonlytech Rustik Bambu Aydınlatma, sezonun en popüler parçası olarak karşımıza çıkıyor. Dinamik formu ve sade güzelliğiyle evinize farklı bir hava katar. Sıcağa dayanıklı bambu gövdesiyle uzun yıllar renk ve doku deformasyonu olmadan rahatça kullanabilirsiniz. Sağlıklı ürün arayanlar için muhteşem bir alternatif olabilecek şık aydınlatma, kolay kurulumuyla dakikalar içinde kullanıma hazır hâle gelir. Ürünü dilediğiniz her odada kullanabilir, mekânın havasını anında değiştirebilirsiniz.

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10. Yuvanızın son dokunuşu: Miulee 2'li Yastık Kılıfı

Evinin dekorunu yenilemek isteyenelere 2022'nin en trend ev dekorasyonu ürünleri

Oturma odanızın son dokunuşunu şık yastık kılıflarıyla yapmaya hazır mısınız? Miulee 2'li Yastık Kılıfı, sade ve modern tasarımıyla göz alıcı bir stil yaratır. %100 suni keten malzemeden üretildiği için yıpranmadan uzun yıllar kullanılır. Ayrıca leke tutmayan kumaşı ve kolay çıkarılan pratik tasarımı sayesinde düşük ısıda elde ya da makinede rahatça temizlenir. Koyu renkli düğmeleri pek çok mobilyayla uyum sağlayabildiği için kılıfları dilediğiniz stilde ürünle birleştirebilirsiniz. İlgi çekici kılıflar sayesinde kanepenizi daha konforlu hâle getirebilir, misafirler ve sevdiklerinizin iyi vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

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