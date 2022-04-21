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  4. Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: 'İdare edeceğiz, atlatacağız! Elektriği kesilen dört milyon aile var...'

Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: 'İdare edeceğiz, atlatacağız! Elektriği kesilen dört milyon aile var...'

21.04.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün paylaştığı videoda evlerinin elektriğinin kesildiğini açıklamıştı. CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu da ilk kez konuştu. Kendilerinin faturalarını ödeyemeyecek durumda olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Elektrik faturasını ödeyemeyen dört milyon aile var.' dedi.

Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: 'İdare edeceğiz, atlatacağız! Elektriği kesilen dört milyon aile var...'

Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşından sonra artan elektrik fatura maliyetleri nedeniyle faturasını ödemeyeceğini belirtmişti. Peş peşe aylarda faturasını ödemeyen ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: 'Dört milyon aile var, elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik.'

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'BİZ BUNLARI ATLATIRIZ!'

'Alışığız, atlatırız o kadar önemli değil. Biz zaten ödemeyecek durumda değildik. Elektriği kesilen 4 milyon aile var. Önemli olan onlar. Dayanışma içinde olalım dedik. Atlatacağız. Saat 11:00 gibi kesildi elektriğimiz. İdare edeceğiz. Herkese çok teşekkürler.'

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