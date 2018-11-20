Evinin halılarını elektrikli bisikletle taşıdı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de başka bir eve taşınan Hasan Kırbaş'ın, halıları elektrikli bisikletiyle götürdüğü anlar, kameraya yansıdı. Kırbaş, diğer eşyaları da aynı yöntemle taşıdığını söyledi.

Camii Cedit Mahallesi'nde bir başka eve taşınan Hasan Kırbaş, halıları kendi imkanlarıyla götürdü. Elektrikli bisikletin ayaklarını koyduğu bölüme 7 tane halıyı yerleştiren Kırbaş'ı sokakta gören çevre sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hasan Kırbaş ev sahibinin evi boşaltmasını istediğini, bu nedenle başka bir ev kiraladığını belirterek, eşyaları da kendi imkanlarıyla taşıdığını söyledi. Kırbaş, halı, yorgan, battaniye gibi eşyaları da yine elektrikli bisikletle taşıdığını kaydetti.

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