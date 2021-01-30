Evinin kapısını açtı, hırsızla göz göze geldi

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde pazartesi sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah 06.00'da binanın çelik kapısını kartla açarak içeri giren iki hırsız, daire kapılarını kontrol etmeye başladı. Alt katlardan üst tarafa doğru altı kapıyı tek tek kontrol eden hırsız, yedinci dairenin kapısını açmaya çalışırken o anda ev sahibi kapıyı açtı. Bir an hırsız ile göz göze gelen ev sahibi donup kalınca iki hırsız koşarak kaçtı.

HIRSIZLARIN EVLERİN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞMASI KAMERADA

İki hırsızın binaya girerek kapıları kontrol etmesi ve ev sahibi ile göz göze gelmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki hırsızın bina kapısını kart ile açarak içeriye girmesi ve daire kapıları açmaya çalışmaları görülüyor. Altı daire kapısını kontrol eden ve açmaya çalışan hırsız, yedinci dairenin kapısını açınca bir anda ev sahibi Ayhan Karataş ile göz göze geliyor. İki hırsız, ev sahibinin şaşkınlığını fırsat bilerek koşarak kaçıyor.

"KAPIYI AÇINCA HIRSIZLA GÖZ GÖZE GELDİK"

Hırsız ile göz göze gelen ev sahibi Ayhan Karataş, "Ben salonda oturuyordum. Bir tıkırtı hissettim. Salondan kalktım kapıya doğru geldim. Kapıya bir şey soktu. Bizim kapı da biraz aralık. Böyle yamuk. Hırsız kapıyı açmıştı. Küçük bir aralık vardı. Ben ona baktım o da bana baktı. Tam o anda göz göze geldik. Beni görünce hemen kaçtı" dedi.