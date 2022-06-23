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  4. Mahalleden geçen şaşkına döndü! Evinin kapısını kilitleyip eline geçen eşyayı sokağa fırlattı

Mahalleden geçen şaşkına döndü! Evinin kapısını kilitleyip eline geçen eşyayı sokağa fırlattı

23.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sinir krizi geçirip evinin kapısını kilitleyen daha sonra da evindeki eşyaları 5'inci kattan sokağa atan kadın, ekiplere yaklaşık 1 saat direndi. Akrabalarının ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Nebahat N.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Mahalleden geçen şaşkına döndü! Evinin kapısını kilitleyip eline geçen eşyayı sokağa fırlattı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. (65), kapıyı üzerine kilitleyerek evdeki malzemelere zarar vermeye başladı. Daha sonra 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Nebahat N, televizyon, sandalye, halı, valiz ve mutfak malzemeleri gibi eşyaları sokağa attı.

EKİPLERE 1 SAAT DİRENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polisler, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin sakinleştirmek için çaba sarf ettiği kadın, yaklaşık 1 saat direndi. Akrabalarının gelmesiyle ikna olan Nebahat N, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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