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Evinin kapısının önünde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, kanser hastası Raif Balcı (85), yalnız yaşadığı evinin kapısının önünde, kendisine yemek getiren şirketin görevlilerince ölü bulundu.

Evinin kapısının önünde ölü bulundu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, kanser hastası Raif Balcı (85), yalnız yaşadığı evinin kapısının önünde, kendisine yemek getiren şirketin görevlilerince ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Raif Balcı, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere gıda yardımının yapıldığı şirketin görevlilerince, daire kapısının önünde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Balcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Raif Balcı'nın cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, Balcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Evinin kapısının önünde ölü bulunduEvinin kapısının önünde ölü bulundu

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