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Evinin merdiveninden düştü, hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin merdiveninden dengesini kaybetmesi sonucu düşüp, ağır yaralanan Halil Galip Öztürk (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evinin merdiveninden düştü, hastanede öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin merdiveninden dengesini kaybetmesi sonucu düşüp, ağır yaralanan Halil Galip Öztürk (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, Keşan'a bağlı Büyük Cami Mahallesi'ndeki Eski Yağ Pazarı Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı evinin merdiveninden inmek isteyen Halil Galip Öztürk, dengesini kaybederek, düştü. Başını basamaklara çarpan Öztürk, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Halil Galip Öztürk'ün cansız bedeni, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Evinin merdiveninden düştü, hastanede öldü

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