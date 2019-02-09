Evinin merdivenlerinden düşerek öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, evinin merdivenlerinden düşen Gülperi Kalaycı (80) yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, kırsal Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. Gülperi Kalaycı, evinin önündeki merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Torunu, Kalaycı'yı yerde hareketsiz halde bulunca 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülperi Kalaycı'nın öldüğü belirlendi. Kalaycı'nın cansız bedeni, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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