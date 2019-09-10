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Evinin merdivenlerini çıkarken fenalaşan öğretmen, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

BURSA'da evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde fenalaşan öğretmen İsmet Ulaş (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinin merdivenlerini çıkarken fenalaşan öğretmen, hastanede öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)- BURSA'da evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde fenalaşan öğretmen İsmet Ulaş (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İnegöl Hacer Salih İlkokulu 4. Sınıf öğretmeni İsmet Ulaş, gece yarısı eşinden ayrı yaşadığı evinin bulunduğu İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki apartmana girdi. Merdivenleri çıktığı sırada fenalaşıp, yere düştü. Ses üzerine kapılarını açan apartman sakinleri, Ulaş'ı yerde buldu. Hemen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbi durduğu belirlenen İsmet Ulaş, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmet Ulaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı ise Ulaş'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.
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