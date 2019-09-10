Evinin merdivenlerini çıkarken fenalaşan öğretmen, hastanede öldü (2)

SINIFINDA YAS

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde fenalaşan ve kaldırılığı hastanede hayatını kaybeden İnegöl Hacer Salih İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni İsmet Ulaş'ın cenazesi, memleketi Malatya'ya gönderildi. Ulaş'ın öğretmenlik yaptığı okulda ise yas hakimdi. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, öğretmenler ve veliler, İsmet Ulaş'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Ulaş için, öğretmeni olduğu 4-C sınıfında tören düzenlendi. Öğretmen masasına Ulaş'ın fotoğrafı konulurken, öğrenciler gözyaşına boğuldu.

İsmet Ulaş'ın ölüm haberiyle büyük şok yaşadıklarını söyleyen İnegöl Hacer Salih İlkokulu Müdürü Mustafa Zengin, “Okulumuzda sevilen öğretmenlerimizden olan İsmet öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok iyi biriydi. Ailesine başsağlığı diliyorum'' dedi.

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Yavuz YILMAZ/BURSA,(DHA)



