Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Cahide Bor Önver, küçük yaşlarda annesinden öğrendiği, evlendikten sonra ise hobi olarak sürdürdüğü şekilli pasta kabiliyetini geliştirerek ticarete atıldı.

IRAK VE İRAN'DAN SİPARİŞ ALIYOR

Mutfağını pasta atölyesine dönüştüren Cahide Bor Önver, burada hiçbir kalıp kullanmadan çizgi film kahramanlarının, insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı renkli ve lezzetli pastalar yapıyor. Cahide Bor Önver; çizgi film kahramanları, insan ve hayvan figürleri ile yaptığı butik pasta çeşitleriyle Türkiye’nin her yerine sipariş gönderirken, Irak ve İran’dan da sipariş aldığını belirtti.

'BİREBİR BENZETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM'

Siparişlere yetişemediğini ifade eden Cahide Bor Önver, “Bu işleri yaptığımda her modeli birebir benzetmek için baya uğraşıyordum. Bu iş için hiçbir şekilde eğitim görmedim ve kendim öğrendim. Ben de bu işi biraz daha büyütmek için evimin mutfağını atölyeye çevirdim. Bu mesleği yaptığımda eşimin bana büyük desteği oldu. Şunu unutmamak gerekir, kadınların bu hayatta yapamadığı hiçbir şey yoktur. Kadın yuva olabiliyor, kadın anne olabiliyor, kadın eş olabiliyor yani her şey olabiliyor. Dolayısıyla kadınlar ‘yapamam’ diye bir şey bilmezler. Kadınlar istediği zaman her şeyi yapabiliyorlar. Ben de evde bu şekilde başladım. Hem evimi temizledim, hem yemeğimi yaptım ve her şeye rağmen de bunlarla uğraşmaya başladım. Butik pastalarla uğraşmaya başladım. Yüksekova’da niye olmasın diyerek böyle modellere geçtim. Ben hamurla oynamayı çok seviyorum. Mesleğimi sevdiğim için asla yapay olmaya yönelmedim. Şimdi ciddi anlamda talepler var. Pastalarım büyük oranda tercih edilmeye başlandı. Yoğun siparişlerden dolayı çalışacağım. Pandemiye rağmen sırf evde yaptığım için siparişlere yetişemiyorum. Bırakın Yüksekova’yı, şehir dışında bile siparişlerim oluyor. Ben bu insan modellerine başladığımdan sonra, İran ve Irak’tan siparişler gelmeye başladı. ‘Yollayabilir misiniz?’ diye talep geliyor. Yollayabilirim, ancak pandemiden dolayı eskisi gibi gidiş gelişler olmadığı için bekletiyorum. Hatta bana İran ve Irak’tan teklifler bile geldi. ‘Gelin burada çalışın ve kurs verin’ dediler. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.