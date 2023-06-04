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  4. Evinin önünde 2 saat pusu kurdu: Genç kadını bacağından vurdu!

Evinin önünde 2 saat pusu kurdu: Genç kadını bacağından vurdu!

04.06.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Evinin önünde 2 saat pusu kurdu: Genç kadını bacağından vurdu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinden çıktıktan sonra bindiği otomobili motosikletli bir kişi tarafından kesilen Buse B., uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan Buse B.'yi vuran motosikletli saldırganın yaklaşık 2 saat evin önünde beklediği belirlendi.

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Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokakta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse B., kısa süre gittikten sonra sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü tarafından önü kesildi.

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Otomobilden inen Buse B., motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına bir kurşun isabet eden Buse B., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Buse B.'yi yaralayan motosikletli saldırganın, Buse B.'yi evinin önünde yaklaşık 2 saat beklediği öğrenildi.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli silahlı saldırı

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