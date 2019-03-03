Evinin önünde düşen kişi öldü

Kahramanmaraş'ta evinin önünde dengesini kaybedip yere düşen kişi öldü.
Merkez Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi 60075 Sokak'ta oturan Ahmet Çopur (48), yakınlarını ziyaretten dönerken evinin önünde dengesini kaybedip düştü.
Başından yaralanan Çopur'u yerde yatar halde gören komşuları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çopur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çopur'un cesedi olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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