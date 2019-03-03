HABER

Evinin önünde düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 02:55 | Son Güncelleme

Evinin önünde düşen kişi öldü

Kahramanmaraş'ta evinin önünde dengesini kaybedip yere düşen kişi öldü.

Merkez Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi 60075 Sokak'ta oturan Ahmet Çopur (48), yakınlarını ziyaretten dönerken evinin önünde dengesini kaybedip düştü.

Başından yaralanan Çopur'u yerde yatar halde gören komşuları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çopur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çopur'un cesedi olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!
D-100'de araç, otobüs durağına girdi: 1 yaralıD-100'de araç, otobüs durağına girdi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş ölü vatandaş

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kontrolden çıkan araç TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!

TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!

Bursa'da pompalı dehşeti! Kuzenlerine kurşun yağdırdı!

Pompalı dehşeti! Dükkanın önünü kan gölüne çevirdi!

Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!

Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!

Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.