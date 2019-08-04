Evinin önünde gürültü yaptı, diye arkadaşını vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, S.Ç., evinin önünde alkol alıp, gürültü yaptığı iddiasıyla arkadaşı M.K.'yi tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

Olay, gece saatlerinde, Yeşilçam köyünde meydana geldi. M.K., iddiaya göre, köyde bulunan arkadaşları ile birlikte yine arkadaşı olan S.Y.'nin evinin önünde alkol alarak, sohbet etmeye başladı. Seslerin yükselmesiyle rahatsız olan S.Y., evinden dışarı çıkıp, M.K.'yi uyarmak istedi. Alkolün de etkisiyle M.K., S.Y.'ye saldırmaya çalıştı. S.Y. ise üzerinde bulunan tabancayla M.K.'ye ateş etti. Sağ bacağından vurularak, yaralanan M.K., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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