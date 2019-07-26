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Evinin önünde oturan gence ateş açarak öldüren şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, İbrahim Uzun'un (25), evinin önünde otururken otomobilden düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülmesi olayının faili oldukları öne sürülen 3 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, İbrahim Uzun'un (25), evinin önünde otururken otomobilden düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülmesi olayının faili oldukları öne sürülen 3 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Saldırıda tüfeği kullandığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen Sait Y., basın mensuparına "Biz yapmadık ama pişmanız" dedi. Olay, dün gece Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun'a bir arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Sait Y. tarafından hareket halindeki otomobilden tüfekle ateş açıldı. Saçmaların hedefi olan Uzun, kanlar içinde yere yığılırken, Sait Y. beraberinde bulunan M.Y. ve İ.G. ile birlikte olay yerinden kaçtı. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kaçan şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı düzenleyenlerin Sait Y. ile M.Y ve İ.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, belirlenen ev adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltın alınan şüpheliler ile birlikte olayda kullanıldığı tahmin edilen tüfek de ele geçirildi. 'YAPMADIM AMA PİŞMANIM' Emniyetteki sorgularının ardından bugün Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Sait Y. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Biz yapmadık ama pişmanız” dedi.

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