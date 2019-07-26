HABER

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, İbrahim Uzun'un (25), evinin önünde otururken otomobilden düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülmesi olayının faili oldukları öne sürülen 3 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Saldırıda tüfeği kullandığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen Sait Y., basın mensuparına "Biz yapmadık ama pişmanız" dedi.

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Olay, dün gece Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun'a bir arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Sait Y. tarafından hareket halindeki otomobilden tüfekle ateş açıldı. Saçmaların hedefi olan Uzun, kanlar içinde yere yığılırken, Sait Y. beraberinde bulunan M.Y. ve İ.G. ile birlikte olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kaçan şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı düzenleyenlerin Sait Y. ile M.Y ve İ.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, belirlenen ev adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltın alınan şüpheliler ile birlikte olayda kullanıldığı tahmin edilen tüfek de ele geçirildi.

'YAPMADIM AMA PİŞMANIM'

Emniyetteki sorgularının ardından bugün Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Sait Y. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Biz yapmadık ama pişmanız” dedi.

(DHA)

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Fırıncıların ilginç serinleme yöntemiFırıncıların ilginç serinleme yöntemi
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimiİstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep ibrahim uzun

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

Son dakika! Erbil saldırısının azmettiricisi Kandil'de etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Son depremler 26 Temmuz: Kandilli ve AFAD’a göre karşılaştırmalı son deprem verileri

Bugün nerede deprem oldu?

PKK'lı teröristten İHA ve SİHA itirafı!

İHA ve SİHA itirafı: Örgütün psikolojisini bozdu

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram günleri ayın kaçına denk geliyor?

Kurban Bayramı uzayacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.