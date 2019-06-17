HABER

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 01:43 | Son Güncelleme

BURSA'da Gökhan Tek (39), borç-alacak meselesinden aralarında husumet bulunan M.B. tarafından, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.  Olay, gece saatlerinde İnegöl-Alanyurt Yolu’nda meydana geldi.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da Gökhan Tek (39), borç-alacak meselesinden aralarında husumet bulunan M.B. tarafından, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde İnegöl-Alanyurt Yolu’nda meydana geldi. Yürüyerek evine giden Gökhan Tek'in önü, daha önceden borç-alacak yüzünden kavgalı olduğu M.B. tarafından kesildi. İki arasında çıkan tartışmada M.B., tabanca ile Tek'a ateş açarak kaçtı. Gökhan Tek, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler, polis ve sağlık akiplerine haber verdi. tek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde araştırma yapan polis, çevreden 10 adet kovan topladı. Hayati tehlikesi bulunan Gökhan Tek ameliyata alındı. Polis, şüpheli M.B.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandıEvinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandıEvinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandıEvinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Minibüs, iş makinesine çarptı: 7 yaralıMinibüs, iş makinesine çarptı: 7 yaralı
Aksaray’da minibüs greydere çarptı: 3’ü çocuk 7 yaralıAksaray’da minibüs greydere çarptı: 3’ü çocuk 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu soruları yanıtladı! İşte tarihi yayının tüm detayları

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu soruları yanıtladı! İşte tarihi yayının tüm detayları

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl sonra bir arada!

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl sonra bir arada!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.