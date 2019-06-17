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Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

BURSA'da Gökhan Tek (39), borç-alacak meselesinden aralarında husumet bulunan M.B.

BURSA'da Gökhan Tek (39), borç-alacak meselesinden aralarında husumet bulunan M.B. tarafından, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde İnegöl-Alanyurt Yolu?nda meydana geldi. Yürüyerek evine giden Gökhan Tek'in önü, daha önceden borç-alacak yüzünden kavgalı olduğu M.B. tarafından kesildi. İki arasında çıkan tartışmada M.B., tabanca ile Tek'a ateş açarak kaçtı. Gökhan Tek, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler, polis ve sağlık akiplerine haber verdi. tek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Olay yerinde araştırma yapan polis, çevreden 10 adet kovan topladı. Hayati tehlikesi bulunan Gökhan Tek ameliyata alındı. Polis, şüpheli M.B.?yi yakalamak için soruşturma başlattı.

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