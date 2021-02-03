Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İzmir’in Bornova ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sıralarında Ergene Mahallesi 113 sokakta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre B.Ö. isimli bir kişi, evine girmek için apartman kapısına geldiği esnada, arkasından gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. B.Ö.’ye ardı ardına ateş eden şüpheliler, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olayı duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan B.Ö.’yü ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken ticaretle uğraştığı öğrenilen B.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

