Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana’da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi karnından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Fadıl G. (48)’e evinin önünden pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Kimliği belirlemeyen kişi olay yerinden bir otomobil ile kaçtı. Fadıl G. ise karnından yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarında devam ediyor.



