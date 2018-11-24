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Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Türlübaş Mahallesi'nde, evinden dışarı çıkan Zeydan Çalış'a (34), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çalış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Görgü tanıklarının, saldırının ardından motosikletle kaçtığına yönelik bilgi verdiği iki şüpheli aranıyor.

Bu arada, maktulün ağabeyi Atilla Çalış'ın da 24 Haziran 2014'te silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.

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cinayet şüpheli

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