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Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 00:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, evinin önünde otururken otomobilden tüfekle ateş açılan ateşle vurulan İbrahim Uzun (25), yaşamını yitirdi.

Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, evinin önünde otururken otomobilden tüfekle ateş açılan ateşle vurulan İbrahim Uzun (25), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde, Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada yanlarından geçen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Uzun kanalar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Uzun'u hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan İbrahim Uzun doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İbrahim Uzun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldüEvinin önünde tüfekle vurularak öldürüldüEvinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

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