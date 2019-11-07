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Evinin önündeki ağacın budanmasını engellemeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşayan Melise Kısalar (70), evinin önündeki dut ağacını 'elektrik tellerine zarar verdiği' şikayetiyle budamaya gelen ekiplere engel olmak istedi.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşayan Melise Kısalar (70), evinin önündeki dut ağacını 'elektrik tellerine zarar verdiği' şikayetiyle budamaya gelen ekiplere engel olmak istedi. Ağacın önüne sandalye koyup, çalışmayı engellemek isteyen Kısalar'ın çabalarına rağmen ekipler, budama işlemini gerçekleştirdi.
Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi 1353 Sokak'ta vatandaşlar, çevrede sineklerin çoğalması ve elektrik tellerine zarar verdiği gerekçeleriyle Melise Kısalar'ın evinin önünde bulunan dut ağacının budanması için elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Tarsus Belediyesi ile elektrik dağıtım personeli sevk edildi.
SANDALYEYE OTURUP, ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Ekipler, müdahale etmeye hazırlanırken Melise Kısalar, agacın gövdesine yakın bir yere sandalye koyup, oturarak budanmasını engellemeye çalıştı. Uzun süre görevliler ve mahalle sakinleri ile tartışan Melise Kısalar, ağacı şikayet edenlere de tepki gösterdi. Ancak Kısalar, tüm çabalarına rağmen ağacın budanmasına engel olamadı. Ekipler ağacı budarken, Kısalar ile aynı sokakta oturan Uğur Güleçoğlu, "Bu ağaç nedeniyle sinekten duramadık. Elektrik tellerine zarar verdiğinden sürekli kesintiler oluyordu" dedi.

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