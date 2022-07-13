Evinin önündeki direğe koyduğu ayı maketi ilgi odağı oldu

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sezai yüce, evinin önünde bulunan direğin üzerinde yaptığı yatan ayı heykeli ile ilgi odağı oldu. Evinin önündeki direğe uzanan ayı maketi yaptıran Yüce Rize'ye gelenlerin Rizelilerin hayvanlarla iç içe olduğunu anlatmak istediğini ifade etti.

Rize'ye gelenlerin hayvanlarla iç içe yaşadıklarını anlatmak için heykeli yaptığını ifade eden Sezai Yüce, "Rize yağmurun çok olduğu ormanla iç içe bir memleketimiz. Hayvanlarla iç içe yaşadığımızı insanlara göstermek amacıyla ayıyı direğin üzerine koyduk. Ayrıca ayıyı tabela olarak kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

