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Evinin önündeki otomobilinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

KARAMAN'da akaryakıt istasyonunda çalışan Beyazıt Doğru (44), evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Evinin önündeki otomobilinde ölü bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da akaryakıt istasyonunda çalışan Beyazıt Doğru (44), evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Doğru'nun ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.
Cumhuriyet Mahallesi 711 Sokak'tan sabah saatlerinde geçen vatandaşlar, park halindeki otomobilde, bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edip, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen polis, otomobildeki kişinin araç sahibi Beyazıt Doğru olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Doğru'nun ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Polis, soruşturma başlattı.

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Evinin önündeki otomobilinde ölü bulundu

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