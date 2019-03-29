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Evinin önünden çalınan aracına 5 yıl sonra kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin farklı illerinden çalınarak, Suriye’ye götürülen 9 araç Türk polisinin Afrin bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucunda bulunarak, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Evinin önünden çalınan aracına 5 yıl sonra kavuştu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜRKİYE'nin farklı illerinden çalınarak, Suriye’ye götürülen 9 araç Türk polisinin Afrin bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucunda bulunarak, sahiplerine teslim edilmeye başlandı. 2014 yılında evinin önünden çalınan aracına kavuşan Hataylı çiftçi Münir Yıldız, "Biz unutmuştuk, devletimiz unutmamış" dedi.
Geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtıyla terörden arındırılan Afrin'de Türk polisi tarafından huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen yol kontrolleri ve uygulamalarda Türkiye’den çalınarak Suriye'ye geçirildi tespit edilen 9 araç ele geçirildi. Hatay, Ankara, Kocaeli, Gaziantep ve Denizli gibi illerden çalınan araçlar, polis ekipleri tarafından bulunarak Türkiye'ye getirilen araçların sahiplerine haber verildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne gelen hırsızlık mağdurlarından Münir Yıldız (33), aracının yaklaşık 5 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki evinin önünden çalındığını söyledi. Aracının yıllar sonra bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Yıldız şöyle konuştu:
"Bir sabah kalktık baktık ki araç yok. Emniyete haber verdik, Allah onlardan razı olsun, ilgileneceklerini söylediler. Aradan 5 yıl geçti biz unutmuştuk, devletimiz unutmamış. Biz de çok araştırdık ama meğer Türkiye'de değilmiş Suriye'deymiş. Allah devletimizden razı olsun. Çok mutluyuz."
Sahipleri farklı illerde bulunan diğer araçlar da önümüzdeki günlerde teslim edilecek.

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Evinin önünden çalınan aracına 5 yıl sonra kavuştuEvinin önünden çalınan aracına 5 yıl sonra kavuştuEvinin önünden çalınan aracına 5 yıl sonra kavuştuEvinin önünden çalınan aracına 5 yıl sonra kavuştu

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