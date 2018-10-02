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Evinin önünden kaçırılan 17 yaşındaki Ayşe'den bir haftadır haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde 17 yaşındaki Ayşe Gör, bir hafta önce iddiaya göre evinin önünden silah zoruyla kaçırıldı.

Evinin önünden kaçırılan 17 yaşındaki Ayşe'den bir haftadır haber yok

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde 17 yaşındaki Ayşe Gör, bir hafta önce iddiaya göre evinin önünden silah zoruyla kaçırıldı. Gör'ün ailesi, kızlarının henüz bulunamadığını, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine karşın yakalanamadığını ifade etti.
​Karaçoban ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde oturan Naz ve Hüsnü Gör çiftinin 10 çocuğundan 6'ncısı Ayşe Gör, 26 Eylül günü saat 16.00 sıralarında evinin önünde iddiaya göre silah zoru ile bir araca bindirilerek kaçırıldı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.
Kardeşinin hayatından endişe ettiklerini, bir an önce bulunmasını istediklerini söyleyen Adem Gör (27), "Olay sırasında annem, babam ve kardeşlerimle yayladaydık. Evde askerden yeni gelen bir kardeşimle Ayşe vardı. Kardeşimi biri telefonla arayıp 'Çarşıya gel, okey oynayalım' diyerek evden çıkarmış. Bu sırada kardeşim komşudan halı yıkamak için ödünç aldığı hortumu götürürken ellerinde silahlarla gelen 3 kişi Ayşe'yi zorla otomobile bindirip götürmüşler. Kardeşimi kaçıranların R.Ç., H.Ç. kardeşler ile amca çocukları olan E.Ç. olduğu tespit edildi. Ancak olayın üzerinden 7 gün geçmesine rağmen hiçbir sonuç alınamadı. Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Burası sanki dağ başı. Gündüz saatlerinde ellerinde silahla gelip kardeşimi zorla götürmüşler" diye konuştu.
Jandarmanın şüphelileri yakalamak için çalışmalarını devam ettirdiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Evinin önünden kaçırılan 17 yaşındaki Ayşe'den bir haftadır haber yok

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