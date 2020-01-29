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Evinin önüne ektiği domatesten Ocak ayına kadar ürün topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Bursa’da bir çiftçi, bir arkadaşının verdiği tohumla yetiştirdiği domatesten Ocak ayına kadar ürün topladı.Mustafakemalpaşa ilçesi Yumurtalık köyünde yaşayan Şevkiye Erim, Bulgaristan’da yaşayan bir tanıdığının verdiği domates fidesini evinin önüne ekti Nisan ayında ektiği domates Temmuz ayında meyve vermeye başladı.

Bursa’da bir çiftçi, bir arkadaşının verdiği tohumla yetiştirdiği domatesten Ocak ayına kadar ürün topladı.
Mustafakemalpaşa ilçesi Yumurtalık köyünde yaşayan Şevkiye Erim, Bulgaristan’da yaşayan bir tanıdığının verdiği domates fidesini evinin önüne ekti Nisan ayında ektiği domates Temmuz ayında meyve vermeye başladı. Ağustos ayında hasadı bitmesi gereken domates, bu fidede ocak ayına kadar devam etti. Bu duruma şaşıran Erim, Ocak ayına kadar doğal domatesleri toplayarak her gün doğal domates yemenin keyfini çıkarttı.
Bu fidenin Bulgaristan’dan geldiğini ifade eden Şevkiye Erim, "Normalde domateslerin Ağustos ayında hasadı bitiyor. Ama bizim ektiğimiz bu domates fidesi Ocak ayına kadar ürün verdi. Hiç daha önce böyle bir domates fidesi görmemiştik. Ocak ayına kadar doğal domates yedik. Tohumlarını aldım, seneye bir daha ekeceğim Domatesleri çok lezzetli ve kaliteli. Ocak ayında fidenin domates verdiğini gören tanıdık ve komşular büyük şaşkınlık yaşıyor. Ben de onlara kışın ortasında taze ve doğal domates ikram ediyorum" dedi.

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