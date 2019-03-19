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Evinin önüne otomobilini park eden komşusunu bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

BURSA'da, iddiaya göre daha önceden park meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Oğuz K.

Evinin önüne otomobilini park eden komşusunu bıçakladı

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, iddiaya göre daha önceden park meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Oğuz K. (27), evinin önüne otomobilini park eden karşı komşusu Özgür Demirtaş'ı (30) bacağından bıçakladı.
Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Karşılıklı dairelerde oturduğu öğrenilen iki aile, daha önce park meselesi yüzünden kavga etti. Akşam üzeri işten eve gelen Oğuz K., iddiaya göre kendi evinin önünde komşusu Özgür Demirtaş'ın otomobilini gördü. İki komşu arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Oğuz K., ekmek bıçağı ile Özgür Demirtaş'ı bacağından bıçakladı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özgür Demirtaş'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise iki aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada eve saklanan şüpheli Oğuz K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Evinin önüne otomobilini park eden komşusunu bıçakladıEvinin önüne otomobilini park eden komşusunu bıçakladıEvinin önüne otomobilini park eden komşusunu bıçakladıEvinin önüne otomobilini park eden komşusunu bıçakladı

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